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伊朗局勢｜油價飆升重創航空業 機票升價 美媒：廉航恐消失

即時國際
更新時間：04:58 2026-04-23 HKT
發佈時間：04:58 2026-04-23 HKT

美國與伊朗的軍事衝突持續，導致全球燃油價格瘋長，航空業首當其衝。美媒引述專家分析指，受地緣政治局勢影響，石油及航油供應恢復正常需時數月，預計今夏旅客將面臨「機票貴、航班減」的雙重打擊，財政脆弱的廉價航空公司更面臨消失危機。

四大航企減班止蝕 

能源諮詢公司 Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 預估，目前的高油價情況至少會維持至 7 月，且這已是「樂觀估計」。美國有線電視新聞網（CNN）報道，即使美伊雙方現時達成協議並重開霍爾木茲海峽，夏季的旅遊困境亦已成定局。由於航線編排及票價通常提前數月制定，供應鏈的滯後效應意味著乘客可能要到夏季後期才能感受到改善。

燃料成本現已成為航空公司僅次於人力的第二大支出。數據顯示，聯合航空、美國航空、達美航空及西南航空這四大巨頭，去年平均每日燃料開支達 1 億美元。美伊開戰後，成本壓力更趨極端。達美航空預計今年燃油支出增加 20 億美元；聯合航空行政總裁 Scott Kirby 則發出預警，若戰事持續，全年燃油費料暴增 110 億美元，該公司已率先削減未來半年約 5% 的航班。

精神航空兩度申破產保護

航空公司縮減航班導致供應減少，進一步推高票價。根據德意志銀行數據，美國飛往加勒比海的臨時票價較上月猛漲 74%，飛往夏威夷的航班亦加價 21%。

在成本重壓下，財政根基薄弱的廉航生存空間遭嚴重擠壓。精神航空（Spirit Airlines）在過去 18 個月內已兩度申請破產保護，近期更警告燃油成本驟增可能令其與債權人的協議破裂，將公司推向倒閉邊緣。

惠譽國際警告，財政根基較弱的航空公司恐難捱過此關口，部分廉航或會被淘汰，市場上的低價選擇將會消失，屆時機票價格恐出現全面性的連鎖上漲 ，最終是消費者受影響。

 

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