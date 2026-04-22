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身價2757萬︱芬蘭指揮家大手一揮 18世紀小提琴空中翻騰「撻」落地︱有片

即時國際
更新時間：20:48 2026-04-22 HKT
發佈時間：20:48 2026-04-22 HKT

芬蘭日前一場演奏會出現罕見意外，指揮家由於動作太大，小提琴家又站得大貼，導致一把價值300萬歐元（約2757萬港元）、產於18世紀的古琴被指揮家一手打落，事件成全球古典樂界近日最熱話題。

音樂家伸腳神救援

據中央社報道，這把身價不菲的意大利古小提琴，在4月16日，於芬蘭拉赫蒂（Lahti）由芬蘭小提琴家瓦哈拉（Elina Vähälä）演奏。

表演至中途，瓦哈拉旁邊的指揮霍爾斯（Matthew Halls），手臂大幅揮動，不慎擊中瓦哈拉手中的小提琴，小提琴隨即脫手而出，在空中反轉再反轉數圈，然後跌落地上。

幸瓦哈拉在千鈞一髮之際，伸腳墊在琴下，才擋住最重的一擊。事後，驚魂甫定的瓦哈拉表示，「幸好我不知道哪來的反射動作，把腳伸了出去。」

事故發生後，樂團其他成員也驚呆，演出也暫停。瓦哈拉把古琴撿起，細心檢查及調音約兩分鐘後，示意可以重新演出，但瓦哈拉當時已知古琴音色已受影響，懷疑某個小零件移位，或接縫處微開一些。

主辦單位拉赫蒂交響樂團（Sinfonia Lahti）將影片公開後，引起古典樂界與樂迷熱烈討論，有樂迷質疑指揮霍爾斯動作太大，也有人認為瓦哈拉站位太貼。

事後，霍爾斯就意外道歉，並稱讚瓦哈拉驚魂後仍把全曲演完。

涉事古琴，是1780年製的瓜達尼尼（Giovanni Battista Guadagnini），同類型名琴在國際拍賣會上估值逾百萬、甚至高達三百萬歐元。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報道，赫爾辛基製琴師尼米（Jarkko Niemi）近日已將古琴修復，音色已恢復，未見明顯損傷。

 

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