打造無煙世代 英國2009年後出生者終身不得買煙

為打造「無煙世代」，英國國會兩院於當地時間周二（21日）正式通過《煙草與電子煙法案》（Tobacco and Vapes Bill）。法案規定，將永久禁止商家向2009年1月1日或之後出生的人群（即現年17歲及以下人士）銷售煙草產品，意味著這代人將終身無法在英國合法買煙。

衛生大臣：國民健康歷史性時刻

該法案被視為英國公共衛生政策的重大舉措，尚待王室御准便可正式成為法律。英國衛生大臣韋斯·斯特里廷形容，這是「國民健康的歷史性時刻」，旨在從根源上杜絕新一代染上煙癮，讓他們免受煙草的終身危害與成癮之苦。

僅在英格蘭地區，每年便有約7.5萬人死於吸煙，佔總死亡人數約四分之一。 unsplash

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據統計，僅在英格蘭地區，每年便有約7.5萬人死於吸煙，佔總死亡人數約四分之一，而治療相關疾病每年更耗費國家醫療服務體系（NHS）高達30億英鎊。

法案生效後，英國政府將被賦予更大權力，除了世代禁煙令，亦將擴大禁煙及禁電子煙的範圍，包括兒童遊樂場、學校及醫院外圍等公共區域。同時，法案亦授權政府限制電子煙的口味和包裝，以減低對年輕人的吸引力。

英國並非首個推行類似法案的國家。新西蘭於2022年曾通過同類法案，但不足一年後因政府換屆而被廢除；馬爾代夫亦於去年宣布，禁止向2007年後出生的人群銷售香煙。

