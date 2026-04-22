中國2高中生屢偷拍美軍多個基地 南韓檢方求刑最高4年

中國2名高中學生涉嫌多次到南韓，偷拍多地的美軍基地戰機，於去年被捕，近日遭南韓檢察方求處3至4年有期徒刑。

據韓聯社報道，涉案2名中國高中生於21日在南韓水原地方法院受審。



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檢方指，2名被告於2024年下半年至去年3月，分別入境韓國三次和兩次，並涉嫌使用配有長焦鏡頭的數碼相機和手機，在多座軍事設施和國際機場附近拍攝戰機和管制設施等。

檢方指出，二人威脅軍事安全是重大犯罪行為，但被告並未加以反省，分別求處3至4年有期徒刑，並沒收二人包括相機在內的作案器材。

2名被告在庭審上表示，沒想到單純出於好奇的行為，會有如此嚴重後果，聲稱深刻反省，希望法官酌情判決。