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有片｜ 俄羅斯馬戲團表演驚魂 安全網突崩塌老虎衝入觀眾席

即時國際
更新時間：09:18 2026-04-22 HKT
發佈時間：09:18 2026-04-22 HKT

俄羅斯羅斯托夫州（Rostov region）近日發生一宗驚險的馬戲團意外。當地知名「多夫加柳克馬戲團」（Dovgaluk Circus）在進行老虎表演期間，防護安全網突然故障斷裂，導致三隻老虎失去束縛，其中一隻更趁亂跳過圍欄衝進滿座的觀眾席，現場百名觀眾嚇得驚惶逃竄，幸最終未造成傷亡。

老虎溜出街道被捉回

事發時，馬戲團帳篷內坐滿了帶同子女觀賞表演的家庭。據英國媒體報道，訓獸師當時正指揮老虎進行高難度動作，豈料四周懸掛的安全防護網突然鬆脫掉落。現場工作人員雖即時嘗試重新拉起電網，但仍未能阻止其中一隻老虎趁機越過圍欄，跳入觀眾席。許多觀眾見狀後禁受驚站了起來，並發出驚呼聲。

從網上另一段流傳的片段可見，該隻老虎跳入觀眾席後，不住地在密集的座位間穿梭，觀眾驚叫聲此起彼落。幸運的是，老虎並未發起攻擊，而是從帳篷的縫隙溜出街道徘徊。訓獸師隨即追上並為其套上項圈，成功將其帶回籠中。

負責人稱老虎「性情溫順」

馬戲團負責人尼古拉（Nikolai Dovgaluk）事後承認，此次事故源於工作人員的操作失誤。他強調涉事老虎平時訓練有素、性情溫順，並感謝現場觀眾保持冷靜，未有導致更大混亂。

事件再次引發社會對馬戲團安全及動物權益的討論。動物保護團體紛紛發聲，呼籲當局全面禁止野生動物表演，以防範類似安全隱患。俄羅斯聯邦調查委員會已宣布介入，將針對馬戲團是否存在安全違規行為展開深入調查。

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