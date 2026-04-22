美國佛羅里達州總檢察長烏特邁爾（James Uthmeier）周二表示，當局已就去年佛羅里達州立大學致命槍擊案，對OpenAI及其人工智能應用ChatGPT展開刑事調查。

若是人類將以謀殺罪起訴

路透社報道，槍擊案發生於去年4月，一名槍手在佛羅里達州立大學開槍，造成兩人死亡、六人受傷，其後被警方擊中並送院，已被控多項謀殺及企圖謀殺罪。

烏特邁爾在記者會上稱，涉案聊天機械人曾向槍手提供建議，包括槍械種類、彈藥配搭及武器在近距離使用的效用。他表示：「若螢幕另一端是人類，我們會以謀殺罪起訴。」

美國佛羅里達州就去年校園槍擊案 對OpenAI展開刑事調查。路透社

檢方指出，調查將釐清OpenAI是否需就ChatGPT在事件中的行為承擔刑事責任，並已向公司發出傳票，索取相關資料。

OpenAI：公司不應承擔責任

OpenAI回應美媒時表示，事件屬悲劇，但公司不應承擔責任，並指ChatGPT僅提供可從公開資料獲得的事實性資訊，未有鼓勵或促進非法或有害行為。OpenAI稱，事發後已識別一個疑與疑犯相關的帳戶，並主動向執法部門提供資料。

隨着人工智能技術迅速發展，相關風險引發關注，包括被用於策劃犯罪、詐騙或干擾社會運作等問題。