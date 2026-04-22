美國男變賣祖父遺留珍本 意外揭發40年前$2300萬名門失書案

美國已故名門、前駐英大使惠特尼（John Hay Whitney）家族一批失蹤超過四十年的珍稀書籍，近日離奇重見天日。這批藏品包括詩人濟慈（John Keats）的情書及王爾德（Oscar Wilde）的獄中家書，總值近三百萬美元（約二千三百萬港元）。案件塵封數十年，直到去年一名男子試圖變賣藏品時，才意外揭發這宗跨世紀失竊案。

遺產繼承人變賣 揭列入失竊名錄

紐約州最高法院法官日前裁定，將查獲的十七本珍本歸還予惠特尼家族。惠特尼的後人表示，這批書籍由曾祖母、著名詩人海倫海伊（Helen Hay）流傳至今，對尋回藏品感到既震驚又欣慰，並計劃拍賣書籍後將所得捐作慈善用途。

美國已故名門、前駐英大使惠特尼（John Hay Whitney）家族一批失蹤超過四十年的珍稀書籍，近日離奇重見天日。Manhattan District Attorney's Office Facebook

這批重見天日的藏品價值連城。Manhattan District Attorney's Office Facebook

莊園清點發現28本藏書失蹤

惠特尼生前身兼多職，曾任《紐約先驅論壇報》出版人及紐約現代藝術博物館（MoMA）館長。他於1982年過世後，家族成員在清點其位於長島、佔地四百英畝的「綠樹莊園」（Greentree estate）藏品時，發現至少二十八本珍稀書籍不翼而飛，遂於1989年向警方報案。

曼哈頓地檢署古物走私調查單位主管博格達諾斯（Matthew Bogdanos）指出，調查工作曾於2006年追蹤到南卡羅來納州，但線索隨後中斷，令案件陷入僵局。

轉捩點發生在2025年1月，一名男子帶著十七本書籍前往曼哈頓兩家古籍書商「B&B Rare Books」及「Adam Weinberger Rare Books」尋求估價變賣，聲稱書籍是祖父留下的遺產。書商隨即查核「藝術品失竊登錄系統」（Art Loss Register），赫然發現該批書籍早已報失，立即通報警方。

警方在過去一年多採取多次搜索行動成功查扣書籍。調查人員認為，該名賣書男子在案發時尚未出生，其供詞亦具可信性，故目前未將其列為嫌疑人，相信真正竊賊另有其人。

失藏包括濟慈情書 王爾德手稿

這批重見天日的藏品價值連城，其中最受矚目的一部約翰濟慈寫給未婚妻的三十七封情書合集（包含八封手稿），估值已超過二百萬美元。其他珍品還包括1939年初版、附有親筆簽名的詹姆斯·喬伊斯作品《芬尼根守靈夜》（Finnegan's Wake）、詩人王爾德在獄中撰寫的書信，以及格林兄弟的《德國民間故事集》等。目前失竊名單中仍有十一本書籍下落不明，當局正全力追查竊案真相及剩餘藏品的去向。