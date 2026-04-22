日本熊出沒｜岩手縣山區搜救警臉臂遭撕咬受傷 現場驚見嚴重損毀女屍

日本岩手縣周二（二十一日）發生嚴重熊襲人事件。一名警員在山區搜救一名失蹤女子期間，突然遭一頭成年黑熊襲擊，臉部及手臂多處被咬傷撕裂。警方隨後在現場附近發現一具損毀嚴重的女性遺體，懷疑死者遭熊襲擊致死。涉案黑熊已被當場擊斃，這亦是該縣今年發生的第三宗傷人熊害。

警員搜救期間遇襲受傷

事發於周二上午約十時，岩手縣紫波町山屋一處山林溪流附近。當時多名警員正聯同當地「獵友會」成員，搜救一名進入山區後失蹤的女子。搜索期間，一名五十多歲的男警員遭到一頭成年的亞洲黑熊突襲，走避不及被抓傷及咬傷。

受傷警員臉部及右臂傷勢嚴重，隨即由直升機緊急送院治理。幸而送院時意識清醒，暫無生命危險。在場的獵友會成員隨後合力將該頭黑熊擊斃。

不幸的是，警方在擊斃黑熊的地點附近，赫然發現一具損毀嚴重的女性屍體。由於屍體殘缺不全，疑曾遭熊隻啃食，警方正緊急核實死者身份，初步懷疑遺體正是早前失蹤的女子，正調查其是否因遭到熊襲擊遇害。

日本近年熊害頻傳，岩手縣更是重災區之一。隨著冬眠期結束進入春季，熊隻出沒報告日益頻繁，早前仙台市亦有黑熊闖入市中心。專家指出，今年熊隻活動異常，部分甚至提早結束冬眠，極具攻擊性。當局呼籲進入山區的民眾務必提高警覺，攜帶驅熊鈴等裝備，避免發生意外。