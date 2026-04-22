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伊朗局勢｜特朗普宣布延長停火期限  對伊朗海上封鎖繼續 

即時國際
更新時間：06:03 2026-04-22 HKT
發佈時間：06:03 2026-04-22 HKT

 

美伊局勢在停火協議屆滿前的最後關頭出現戲劇性發展。美國總統特朗普於當地時間周二下午宣布，應巴基斯坦方面的請求，決定暫緩對伊朗的軍事打擊並延長停火期限，以待伊朗內部達成統一提案及雙方談判結束。然而，特朗普強調海上封鎖將持續，這與伊朗堅持「先解封、後談判」的立場依然背道而馳，令周四能否重啟會談仍存在變數。

一度傳出特朗普將解除海上封鎖

特朗普在社交平台「真實社群」（Truth Social）發文指，由於伊朗政府內部目前正處於「嚴重分裂」狀態，加上巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾及總理謝里夫已向美方提出請求，希望暫緩攻擊，「直到其（伊朗）領導人及代表能提出一份統一的提案」，為此，他決定延長原定於華盛頓時間周三晚屆滿的停火協議，「直到伊朗提出談判方案，以及討論得出最終結果（不論結果如何）為止」。

不過，特朗普同時表明，已指示美軍繼續維持對伊朗的海上封鎖，並保持隨時出擊的能力，形容美軍正處於「待命」狀態。

在特朗普發表上述宣布前，美聯社報道，伊朗駐聯合國大使阿米爾·賽義德·伊拉瓦尼表示，其政府「已收到一些信號」，表明美國準備停止封鎖。

而美國新聞機構DropSiteNews亦引述一位伊朗官員表示，巴基斯坦告知伊朗，特朗普將在停火最後幾小時解除海上封鎖。如果這種情況發生且停火延長，新的會談可能在週四舉行。

但特朗普的帖文基本已否定上述傳聞。而美伊何時重啟第二輪談判，仍未明確。

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