伊朗局勢｜特朗普宣布延長停火惟續海上封鎖 伊媒：意味敵對狀態無變

美伊局勢在停火協議屆滿前的最後關頭出現戲劇性發展。美國總統特朗普於當地時間周二下午宣布，應巴基斯坦方面的請求，決定暫緩對伊朗的軍事打擊並延長停火期限，以待伊朗內部達成統一提案及雙方談判結束。然而，特朗普強調海上封鎖將持續，這與伊朗堅持「先解封、後談判」的立場依然背道而馳，令周四能否重啟會談仍存在變數。

一度傳出特朗普將解除海上封鎖

特朗普在社交平台「真實社群」（Truth Social）發文指，由於伊朗政府內部目前正處於「嚴重分裂」狀態，加上巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾及總理謝里夫已向美方提出請求，希望暫緩攻擊，「直到其（伊朗）領導人及代表能提出一份統一的提案」，為此，他決定延長原定於華盛頓時間周三晚屆滿的停火協議，「直到伊朗提出談判方案，以及討論得出最終結果（不論結果如何）為止」。

不過，特朗普同時表明，已指示美軍繼續維持對伊朗的海上封鎖，並保持隨時出擊的能力，形容美軍正處於「待命」狀態。

在特朗普發表上述宣布前，美聯社報道，伊朗駐聯合國大使阿米爾·賽義德·伊拉瓦尼表示，其政府「已收到一些信號」，表明美國準備停止封鎖。

而美國新聞機構DropSiteNews亦引述一位伊朗官員表示，巴基斯坦告知伊朗，特朗普將在停火最後幾小時解除海上封鎖。如果這種情況發生且停火延長，新的會談可能在週四舉行。

但特朗普的帖文基本已否定上述傳聞。而美伊何時重啟第二輪談判，仍未明確。

至於伊朗方面，據伊朗塔斯尼姆通訊社引述官員報道，伊方並沒有向美國提出延長停火要求，而美方繼續進行海上封鎖，則意味着持續的敵對狀態；只要封鎖存在，伊朗至少不會重新開放霍爾木茲海峽，如有必要，更會以武力打破封鎖。