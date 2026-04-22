伊朗局勢｜伊方稱海上封鎖解除前拒絕會談 萬斯據報擱置赴巴行程

原定於周三在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的美伊第二輪和平談判，因雙方分歧加劇而面臨夭折。美國副總統萬斯（JD Vance）原定於周二啟程前往當地，但據美媒引述官員指，其行程現已擱置。伊朗方面態度強硬，表明美方若不先解除海上封鎖，伊方將拒絕進行任何第二輪談判。

伊方否認派高級代表團赴巴

綜合《紐約時報》及CNN報道，萬斯原定於周二上午出發前往伊斯蘭堡，但由於伊朗代表團是否出席一直懸而未決，行程一直拖著。白宮官員透露，內部正舉行更多的政策會議，萬斯亦有參與其中，以商討後續應對方案。最新消息指，萬斯的巴基斯坦之行已被正式擱置。

伊朗稱未決定是否參與第二輪談判。圖為伊朗議長卡利巴夫（右二）較早前率團前往伊斯蘭堡，與美方談判。路透社

主辦方巴基斯坦的新聞與廣播部長塔拉爾（Attaullah Tarar）於周二晚間在社交媒體發文，坦言截至當地時間晚上七時三十分，仍在等待伊朗方面正式確認是否出席伊斯蘭堡和平談判的回應。

伊朗內部的強硬派立場顯然佔了上風。據伊朗學生通訊社報道，伊朗議會主席團成員納德里（Naderi）周二明確表示，在海上封鎖問題徹底解決之前，德黑蘭不會進行第二輪談判。納德里更公開否認了早前有關伊朗已派遣高級代表團赴巴基斯坦的傳聞，直言：「沒有任何伊方代表團在巴基斯坦。」

截至香港時間周三凌晨零時，伊朗外交部表示，「未決定是否參與第二輪會談判」。

目前局勢陷入僵局，美方堅持在簽署正式協議前不解封，而伊方則將解封視為談判的前設條件。隨着停火協議將於華盛頓時間周三晚到期，外界擔憂，若外交斡旋在最後一刻未能取得突破，地區戰火恐隨時重燃。