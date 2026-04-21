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情侶登瑞士雪山「忘情激戰」10分鐘　氣象鏡頭全直播

即時國際
更新時間：22:44 2026-04-21 HKT
發佈時間：22:44 2026-04-21 HKT

瑞士一對情侶近日在海拔2681米的福爾峰（Faulhorn）山頂上演激情戲碼，兩人可能以為身處與世隔絕的天地，殊不知頭頂上架設了一台24小時無間斷直播的氣象網路攝影機，約10分鐘的親密過程在網上公開播放 。

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綜合20 minutes等外媒報道，事發於本月8日下午約3時半，這對情侶在伯恩高地完成漫長登頂後，抵達格林德瓦（Grindelwald）上方福爾峰酒店的木甲板。酒店預計持續休業至6月20日融雪，甲板上空無一人，加上積雪覆蓋山脈及布里恩茨湖（Lac de Brienz）的美景環繞，他們彷彿進入浪漫的兩人世界，當場脫下登山服忘情激戰。

系統自動打格。 Roundshot
系統自動打格。 Roundshot

然而，他們不知道的是酒店屋頂裝了一台全天候運作的氣象監控鏡頭，由Roundshot公司管理實時播放。一名網友原本想查看雪況，卻意外目睹全程，事後他受訪透露：「我一開始先笑出來，後來才想到，那上面應該很冷吧！」

這對情侶似乎豪不畏懼寒冷，完事後若無其事地穿好裝備繼續下山，對自己短暫成為全球網路焦點可能毫不知情。

Roundshot表示，該系統具備自動馬賽克機制，會即時模糊畫面中出現的人物，因此這對情侶的身份並不會曝光，相關片段也已經被管理員刪除。業者坦言，如此大尺度的場面雖較為罕見，但鏡頭確實偶爾會拍到遊客對着攝影機惡作劇。

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