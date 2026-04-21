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東京巨蛋城遊樂園｜「溫和版跳樓機」座椅10米高墜落 例檢女職員遭夾死

即時國際
更新時間：21:19 2026-04-21 HKT
發佈時間：21:19 2026-04-21 HKT

本「東京巨蛋城」遊樂園遊樂設施「飛天氣球」（溫和版跳樓機）發生意外，一名24歲女職員受困5小時後送院不治。據悉，事發時正在進行例行檢查，停在頂部的座椅突然墜落，將她困住。東京警視廳等部門正在對事故進行詳細調查。

東京巨蛋城遊樂園「飛天氣球」座椅升至最高處離地10米。 X
東京巨蛋城遊樂園「飛天氣球」座椅升至最高處離地10米。 X
東京巨蛋城遊樂園「飛天氣球」座椅會一邊旋轉一邊上下移動。 X@yu_kaizyu
東京巨蛋城遊樂園「飛天氣球」座椅會一邊旋轉一邊上下移動。 X@yu_kaizyu

遊樂園營運公司表示，該遊樂設施可容納12人，座椅一邊旋轉一邊上下移動，升至最高處離地10米。

事發時，死者正與5位同事對遊樂設施進行每月例行檢查。當時她正在梯子上工作，停在最高點的座椅突然墜落，她被夾在中間的支撐柱和座椅之間。

現場一名20餘歲男子看到事故現場後表示：「我也玩過這設施，所以聽說發生事故感到震驚和害怕。希望類似的事故或事件永遠不會再發生。」

事發後遊樂園臨時關閉，並向遊客退款。東京警視廳計劃對是否有安全管理問題展開徹底調查。

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