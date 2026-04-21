伊朗局勢｜美軍在印太地區登上受制裁油輪 載重近30萬噸

美國五角大廈周二在X平台發文表示，作為美國對伊朗支援船隻打擊行動的一部分，美軍在印太地區登上了一艘受制裁的油輪，過程中未發生任何意外。

根據英國廣播公司（BBC），船舶追蹤數據顯示，在印度洋被美軍攔截的油輪突然轉向，向斯里蘭卡東南方向約700公里處播報位置。

Marine Traffic 數據顯示，這艘名為「蒂法尼」（Tifani）的原油油輪載重近30萬噸，目前滿載。這艘油輪已被美國外國資產管制辦公室（OFAC）制裁，並與一間同樣因與伊朗有關聯而受到美國制裁的印度航運公司有關。

位置數據顯示，「蒂法尼」於4月10日離開海灣地區，並於4月18日在斯里蘭卡加勒港附近短暫停留，之後被美國攔截。MarineTraffic估計，預計該油輪周日抵達其報告的目的地新加坡。