Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三項鐵人｜巴西運動女網紅赴德州參賽溺斃

即時國際
更新時間：19:17 2026-04-21 HKT
發佈時間：19:17 2026-04-21 HKT

巴西運動網紅阿勞霍（Mara Flavia Souza Araujo）18日在美國德州休士頓郊區伍德蘭（Woodlands）參加三項鐵人賽時溺斃，原因尚在調查中。

據霍士新聞報導，阿勞霍參加的三項鐵人分別為游泳3.9公里、踩單車180公里及跑全程馬拉松42.195公里。

相關新聞：巴黎奧運｜塞納河水質賽前1天仍不及格 三項鐵人健兒游完「噴射式嘔吐」

消防員在當天上午7時半接報，要求協助尋找一名失蹤的泳者。阿勞霍最終在上午9時被發現身亡。德州蒙哥馬利郡警長辦公室指出，她在游泳時失蹤，最後在水深3米處尋獲遺體。

38歲的阿勞霍並新手，自2018年起曾至少9次完成三項鐵人賽。她的Instagram賑號有6萬多名粉絲，經常分享自己訓練時的照片，也有專業模特兒照和一些廣告。

主辦單位已向家屬致上慰問。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
01:53
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
社會
8小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
02:37
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
6小時前
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
10小時前
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
社會
3小時前
52歲蔡少芬疑P圖過度？ 自拍零皺紋白滑「少女肌」 路人原相機揭殘酷真相
52歲蔡少芬疑P圖過度？ 自拍零皺紋白滑「少女肌」 路人原相機揭殘酷真相
影視圈
8小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
2026-04-20 18:51 HKT