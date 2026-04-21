三項鐵人｜巴西運動女網紅赴德州參賽溺斃
更新時間：19:17 2026-04-21 HKT
發佈時間：19:17 2026-04-21 HKT
發佈時間：19:17 2026-04-21 HKT
巴西運動網紅阿勞霍（Mara Flavia Souza Araujo）18日在美國德州休士頓郊區伍德蘭（Woodlands）參加三項鐵人賽時溺斃，原因尚在調查中。
據霍士新聞報導，阿勞霍參加的三項鐵人分別為游泳3.9公里、踩單車180公里及跑全程馬拉松42.195公里。
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消防員在當天上午7時半接報，要求協助尋找一名失蹤的泳者。阿勞霍最終在上午9時被發現身亡。德州蒙哥馬利郡警長辦公室指出，她在游泳時失蹤，最後在水深3米處尋獲遺體。
38歲的阿勞霍並新手，自2018年起曾至少9次完成三項鐵人賽。她的Instagram賑號有6萬多名粉絲，經常分享自己訓練時的照片，也有專業模特兒照和一些廣告。
主辦單位已向家屬致上慰問。
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