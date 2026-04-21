勞力士奇案｜意大利男以為買到「假錶」赴新加坡脫手 鑑定為真品仍判囚

新加坡一宗離奇詐騙案近日宣判：一名意大利男子以為自己買到假勞力士手錶，企圖在新加坡脫手行騙。交易完成後店家也以為受騙，報警後經官方鑑定卻發現是真品。儘管店家毫無損失，該名意大利男子因有犯罪意圖且貫徹實行，構成法律上罕見的「不能犯未遂」，被判判監7個月。

GMT Saru世上僅20隻

法庭文件顯示，24歲的被告辛格（Deepak Singh）於2025年初，以5.5萬歐羅（約50.7萬港元）及一隻價值約5000歐羅（約4.6萬港元）的卡地亞手鐲，跟熟人馬特奧（Matteo）換到一隻勞力士GMT Saru手錶。他相信這隻勞力士價值9萬歐羅，心想撿到大便宜。

據說這款手錶世上只有約20隻真品存世，因此朋友建議他去做鑑定。一間鐘錶店跟他說，手錶的錶殼可能被更換過，錶盤上激光刻印的正品勞力士GMT Saru序號疑似後期雷射偽造。辛格相信自己受騙買到假貨，於是決定把它賣掉。

受害店家The Watch Room。 IG

受害店家The Watch Room。 IG

特地飛往新加坡買賣

2025年11月27日，辛格與朋友特地飛往新加坡，打算賣掉這隻「假勞力士」，然後購買其他名錶帶回歐洲轉手圖利。隔天下午2時許，他到了明古連一個商場，走進名為「The Watch Room」的鐘錶店，向32歲新加坡人店長出示了手錶及保養證。

店長認出這是一隻非目錄款的勞力士手錶，同意以94,700坡元（約58萬港元）購買，並提議經銀行過數。辛格拒絕說不想要現金，要求換3隻錶，分別是價值25,200坡元的勞力士「地通拿」、價值25,400坡元的勞力士GMT和價值44,000坡元的勞力士「水鬼」（Submariner）。

錶店老闆認為受騙報警

錶店老闆同意後，要求辛格留下保養證給他檢查，30分鐘後回來。他用紫外線照崩口保養卡認為是真品，並和朋友一起檢查手錶，對其狀況感到滿意。辛格回來後，他們便按照約定交換了手錶，店主給辛格開發票。此時，辛格出示了一份偽造的護照電子檔進行登記，以逃避追查。他篡改了護照號碼和照片，名字也改為「Sinsi Deepak」。

辛格得手後，店家越想越不對勁，在其他同行的建議下，經寸鏡（loupe）檢查發現序列號確有打磨重刻的痕跡，認定手錶為假貨遂報警。辛格得手後無視店家來電聯絡，準備當晚立即逃離新加坡，但被警方逮捕。

完整犯罪意圖貫徹實行

警方將涉案手錶送到勞力士服務中心進行權威鑑定，竟發現所有零件均為原廠真品。檢方指出，雖然詐騙行為因「標的物為真」而客觀上不可能完成，但辛格已具備完整的犯罪意圖（mens rea）並着手實行，構成「不能犯未遂」（因所使用的工具在客觀上不可能達到犯罪既遂的結果）。檢方強調，被告並非中途放棄，而是貫徹其欺詐意圖直到最後，理應受罰。

辯護律師則為辛格求情，稱其為初犯，且本性善良，其家人為工人階級，無力負擔頻繁從意大利來新加坡探望的費用，希望法庭能從輕發落。最終，法官考量所有情節，判處辛格監禁7個月。