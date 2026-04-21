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日本強震｜美女主播10分鐘趕回電視台 「全素顏」氣喘報新聞

即時國際
更新時間：16:10 2026-04-21 HKT
發佈時間：16:10 2026-04-21 HKT

日本長野縣本月18日接連發生多次強震，日本放送協會（NHK）長野分局美女主播稻井清香幾乎全素顏入鏡報道地震消息，引發網民討論。她在地震發生後立即飛奔回電視台，短短10分鐘已坐上主播枱開始報道地震消息。她神情緊張，邊喘氣邊播報，一度出現過度換氣症候群的症狀。網民心疼並大讚她的認真與誠懇。

網友截出地震當天（18日）的新聞片段，可見稻井清香戴着深色黑框圓眼鏡，頭髮簡單紮起，連底妝都沒有塗，「全素顏」露出天然眉形與色澤。她的長相依然清秀，只是黑眼圈有些顯眼兼嘴唇發青。

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地震於當天下午1時20分發生，稻井清香1時31分就開始播報，意味着她僅花了10分鐘狂奔回電視台走進攝影棚。如果她如網上傳言所說是取消休假回電視台，就更令人敬佩。

稻井清香播報期間語速極快，呼吸顯得相當急促且聲音顫抖，甚至出現類似斷句，令網有心疼與擔憂。部分網友看到當時新聞片段後留言說：「聽起來像過度呼吸，一直在說『請冷靜』，希望她自己也能深呼吸冷靜下來。」「聲音都哽咽了，感覺是全力衝刺跑過來的吧」。網友也不忘道謝，表示「感謝努力播報的新聞主播」。

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