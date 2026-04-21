美伊衝突升溫｜遭扣押伊朗貨輪細節曝光 傳船長是革命衛隊成員無視警告6小時

伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska）企圖強行通過美軍封鎖，遭美驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）開火癱瘓；有關「圖斯卡號」的細節曝光，傳船長是伊朗伊斯蘭革命衛隊成員，美軍對其警告長達6小時不果，「圖斯卡號」堅持闖關才會遭到射擊。



伊朗網媒Iran Wire指出，美國軍艦針對封鎖海域上企圖通過船隻發出警告，其他船隻都有遵照指示，例如推遲航程或返航，只有「圖斯卡號」無視警告直衝封鎖。

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「斯普魯恩斯號」透過艦炮攻擊伊朗貨輪，冒出煙霧。路透社

懸掛伊朗國旗的「TOUSKA號」貨輪（遠處）遭美軍攔截。路透社

特朗普證實美軍扣押伊朗貨輪。路透社

伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command

伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command

伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command

伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command

據報道，「圖斯卡號」船長是伊朗伊斯蘭革命衛隊成員，船員稱他為「革命衛隊在航運領域的利益捍衛者」。他們還表示，船長過度壓榨船員，並透過意識形態控制和肢體衝突給他們施加心理壓力。報道還指出，他將船員生命置於危險之中硬闖封鎖，引發船內廣大不滿。

目前美軍已經控制「圖斯卡號」，正在調查是否有載有禁運材料。