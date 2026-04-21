Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊衝突升溫｜遭扣押伊朗貨輪細節曝光 傳船長是革命衛隊成員無視警告6小時

即時國際
更新時間：15:52 2026-04-21 HKT
發佈時間：15:52 2026-04-21 HKT

伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska）企圖強行通過美軍封鎖，遭美驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）開火癱瘓；有關「圖斯卡號」的細節曝光，傳船長是伊朗伊斯蘭革命衛隊成員，美軍對其警告長達6小時不果，「圖斯卡號」堅持闖關才會遭到射擊。

伊朗網媒Iran Wire指出，美國軍艦針對封鎖海域上企圖通過船隻發出警告，其他船隻都有遵照指示，例如推遲航程或返航，只有「圖斯卡號」無視警告直衝封鎖。

相關新聞：伊朗局勢｜伊軍艦遭美魚雷擊沉逾80死 倖存者憶恐怖時刻：他們想殺光所有人

「斯普魯恩斯號」透過艦炮攻擊伊朗貨輪，冒出煙霧。路透社
「斯普魯恩斯號」透過艦炮攻擊伊朗貨輪，冒出煙霧。路透社
懸掛伊朗國旗的「TOUSKA號」貨輪（遠處）遭美軍攔截。路透社
懸掛伊朗國旗的「TOUSKA號」貨輪（遠處）遭美軍攔截。路透社
特朗普證實美軍扣押伊朗貨輪。路透社
特朗普證實美軍扣押伊朗貨輪。路透社

伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command
伊朗貨船試圖突破封鎖，遭美軍武力攔截並扣押。X@ U.S. Central Command

據報道，「圖斯卡號」船長是伊朗伊斯蘭革命衛隊成員，船員稱他為「革命衛隊在航運領域的利益捍衛者」。他們還表示，船長過度壓榨船員，並透過意識形態控制和肢體衝突給他們施加心理壓力。報道還指出，他將船員生命置於危險之中硬闖封鎖，引發船內廣大不滿。

目前美軍已經控制「圖斯卡號」，正在調查是否有載有禁運材料。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
社會
5小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
00:49
4分鐘2宗奪命車禍│油塘港鐵站對開30歲內地女子捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
突發
4小時前
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
7小時前
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
21小時前
17樓住戶譚先生自備外骨骼步行輔助器，上樓執拾個人物品。梁國峰攝
02:37
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
3小時前
唐鶴德患眼疾缺席張國榮紀念活動  《東周刊》獨家揭億元身家生活  兩神秘男孩陪伴解寂寞
唐鶴德患眼疾缺席張國榮紀念活動  《東周刊》獨家揭億元身家生活  兩神秘男孩陪伴解寂寞
即時娛樂
6小時前