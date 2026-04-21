美賓州民宅爆炸起火 34歲婦與6子女喪命
更新時間：14:41 2026-04-21 HKT
發佈時間：14:41 2026-04-21 HKT
發佈時間：14:41 2026-04-21 HKT
美國賓夕法尼亞州克林頓縣拉馬爾鎮（Lamar Township）一棟民宅，19日上午爆炸後引發大火，導致屋內的34歲婦人斯托爾茨弗斯（Sarah Stoltzfus）和6個孩子喪命。
事發於早上8時半，賓州當局表示，消防員趕到現場後得知裡面有人受困，但整棟房屋已陷入火海，無法搜救，斯托爾茨弗斯和6名子女一同罹難。
喪生兒童年齡介乎3至11歲
她的4個兒子分別為11歲、10歲、5歲、3歲；2個女兒分別為8歲、6歲，都和母親一起葬身火海。
當地媒體發布的影片顯示，黑色的濃煙滾滾升起，火焰吞噬了房屋結構，導致房屋部分坍塌。
疑屋內丙烷洩漏引發
警方指出，屋內丙烷洩漏可能是爆炸和起火的原因，不過詳細情況還有待進一步調查。鄰居達克（Christina Duck）透露，當時她正在吃早餐，聽到巨響後連忙從窗戶探頭查看，發現有火舌竄出，不到1分鐘事發房屋就完全被火焰吞噬。
她隨後看到其他人沿著街道奔跑，並撥打了緊急服務電話。她補充說，消防人員不久後就趕到了現場。
達克說，斯托爾茨弗斯全家在數個月前才搬來此處，經常能夠看到小孩在屋外玩耍，可惜當消防員抵達時那棟房子完全沒救了，火勢真的燒得很快。
最Hit
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
2026-04-20 13:27 HKT
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？ 61歲零濾鏡最新顏值惹議 兩部位被指面目全非
2026-04-20 09:00 HKT
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
2026-04-20 15:08 HKT