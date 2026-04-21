Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美賓州民宅爆炸起火 34歲婦與6子女喪命

即時國際
更新時間：14:41 2026-04-21 HKT
發佈時間：14:41 2026-04-21 HKT

美國賓夕法尼亞州克林頓縣拉馬爾鎮（Lamar Township）一棟民宅，19日上午爆炸後引發大火，導致屋內的34歲婦人斯托爾茨弗斯（Sarah Stoltzfus）和6個孩子喪命。

事發於早上8時半，賓州當局表示，消防員趕到現場後得知裡面有人受困，但整棟房屋已陷入火海，無法搜救，斯托爾茨弗斯和6名子女一同罹難。

消防員趕到現場，未能搜救屋內眾人。美聯社
消防員趕到現場，未能搜救屋內眾人。美聯社
消防員接報後到場。美聯社
消防員接報後到場。美聯社

喪生兒童年齡介乎3至11歲

她的4個兒子分別為11歲、10歲、5歲、3歲；2個女兒分別為8歲、6歲，都和母親一起葬身火海。

當地媒體發布的影片顯示，黑色的濃煙滾滾升起，火焰吞噬了房屋結構，導致房屋部分坍塌。

疑屋內丙烷洩漏引發

警方指出，屋內丙烷洩漏可能是爆炸和起火的原因，不過詳細情況還有待進一步調查。鄰居達克（Christina Duck）透露，當時她正在吃早餐，聽到巨響後連忙從窗戶探頭查看，發現有火舌竄出，不到1分鐘事發房屋就完全被火焰吞噬。

她隨後看到其他人沿著街道奔跑，並撥打了緊急服務電話。她補充說，消防人員不久後就趕到了現場。

達克說，斯托爾茨弗斯全家在數個月前才搬來此處，經常能夠看到小孩在屋外玩耍，可惜當消防員抵達時那棟房子完全沒救了，火勢真的燒得很快。
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
社會
4小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱 神秘中年女子手拖手全程攙扶 肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
6小時前
00:49
4分鐘2宗奪命車禍│油塘港鐵站對開30歲內地女子捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
突發
3小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
20小時前
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
生活百科
2026-04-20 15:08 HKT
港漂七年六遷最愛紅磡 明言無懼殯儀館 首重賺錢視港為最佳選擇｜租盤Million
港漂七年六遷最愛紅磡 明言無懼殯儀館 首重賺錢視港為最佳選擇｜租盤Million
樓市動向
9小時前
唐鶴德患眼疾缺席張國榮紀念活動  《東周刊》獨家揭億元身家生活  兩神秘男孩陪伴解寂寞
唐鶴德患眼疾缺席張國榮紀念活動  《東周刊》獨家揭億元身家生活  兩神秘男孩陪伴解寂寞
即時娛樂
5小時前