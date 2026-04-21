美賓州民宅爆炸起火 34歲婦與6子女喪命

美國賓夕法尼亞州克林頓縣拉馬爾鎮（Lamar Township）一棟民宅，19日上午爆炸後引發大火，導致屋內的34歲婦人斯托爾茨弗斯（Sarah Stoltzfus）和6個孩子喪命。

事發於早上8時半，賓州當局表示，消防員趕到現場後得知裡面有人受困，但整棟房屋已陷入火海，無法搜救，斯托爾茨弗斯和6名子女一同罹難。

消防員趕到現場，未能搜救屋內眾人。美聯社

消防員接報後到場。美聯社

喪生兒童年齡介乎3至11歲

她的4個兒子分別為11歲、10歲、5歲、3歲；2個女兒分別為8歲、6歲，都和母親一起葬身火海。

當地媒體發布的影片顯示，黑色的濃煙滾滾升起，火焰吞噬了房屋結構，導致房屋部分坍塌。

疑屋內丙烷洩漏引發

警方指出，屋內丙烷洩漏可能是爆炸和起火的原因，不過詳細情況還有待進一步調查。鄰居達克（Christina Duck）透露，當時她正在吃早餐，聽到巨響後連忙從窗戶探頭查看，發現有火舌竄出，不到1分鐘事發房屋就完全被火焰吞噬。

她隨後看到其他人沿著街道奔跑，並撥打了緊急服務電話。她補充說，消防人員不久後就趕到了現場。

達克說，斯托爾茨弗斯全家在數個月前才搬來此處，經常能夠看到小孩在屋外玩耍，可惜當消防員抵達時那棟房子完全沒救了，火勢真的燒得很快。

