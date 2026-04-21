日東北 7.7級強震釀6傷 未來1周8級以上強震機率或增10倍

日本東北三陸（青森縣、岩手縣、宮城縣）外海周一下午發生規模7.7強震，至周二上午為止，通報至少6人受傷。今次地震同時引發最高80厘米的海嘯，連遠在數百公里外的東京，都能明顯感受到高樓搖晃。當局不排除有另一場大地震的可能。有日媒根據過去對強震發生率的統計數據進行分析，推測未來1周在周邊地區發生規模8以上強震的機率，約為平常的10倍。

日本消防廳（FDMA）表示，截至周二上午8時止，共有6人受傷，其中2人傷勢嚴重。官方指出，目前並未接獲重要設施受損或火災的報告。

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向18萬2000人發非強制疏散指示

根據日本氣象廳資訊，地震於當地時間周一下午4時53分發生，震央位於宮古市東方約100公里的三陸外海，震源深度約10公里，地震規模上調為7.7。震後約2分鐘，當局對岩手縣及北海道太平洋沿岸中部發出海嘯警報，海嘯警報在數小時後解除。

氣象廳表示：「發生另一場大型地震發生的可能性，比平時更高。」

消防廳指出，受影響地區地方政府已對逾18萬2000名居民發布非強制疏散指示。

當局示警三陸沿海地區或再發生地震

內閣官房長官木原稔周二在內閣會議後的記者會表示，由於氣象廳預測北海道、三陸沿海地區可能還會發生地震，因此中央政府將與地方持續展開密切合作。

木原稔呼籲民眾在接下來的1周關注氣象廳、地方政府的訊息，並準備好相關防災措施，包括確認安全疏散地點和路線、聯繫家屬的方式、固定家具、檢查防災食品儲備。

研判未來一周強震機率增高

根據內閣府的統計數據顯示，從1904年到2021年，全球共發生過1529次規模7或以上的大地震，而在這些地震發生後的1周內，方圓500公里的地區發生了19次規模8或以上地震，也就是規模7地震後1周內引發巨大地震的機率，大約是1%。

而根據日本地震預測協調委員會預估，千島海溝與日本海溝沿線發生大地震的機率很高，其中根室近海的地震機率最高，在未來30年內發生大地震的機率高達90%左右。若將這換算成未來1周內發生的機率，大約只有0.1%。為此內閣府和日本氣象廳估計，未來1周在周邊區域發生強震機率，比平常高出10倍。