日航、全日空提前5月起上調漲燃油附加費 東京計程車亦加價10%

受到美國、以色列攻擊伊朗、伊朗封鎖霍爾木茲海峽影響，全球油價飆升。日本航空（JAL）、全日空（ANA）原本決定到6月始上調國際航線的燃油附加費，但由於近期燃油漲價情況超出預期，日航與全日空宣布將提前至5月1日調漲燃油附加費，部分航線漲幅甚至達2倍以上。

為因應燃料價格與匯率波動，日航、全日空每2個月會調整一次國際航線票價中的燃油附加費。自從2月底伊朗遭到攻擊後，國際燃料價格持續上漲。

全日空亦提前5月起上調漲燃油附加費。維基百科

東京計程車亦加價10%。維基百科

往返歐美調高逾2萬日圓

以長程航線為例，往返歐洲及北美洲的燃油附加費漲幅最為明顯，全日空將調高2萬4100日圓（約1180港元），達到5萬6000日圓（2740港元），日航則會調高2萬7000日圓（約1321港元），達到5萬6000日圓。

往返中國大陸、台灣航線，全日空將調高5300日圓（約260港元），達到1萬4700日圓（約719港元）；日本航空將調高6800日圓（約333港元），達到1萬4200日圓（695港元）。南韓等短程航線，全日空將調高3400日圓（166港元）至6700日圓（328港元）；日本航空將調高3500日圓（171港元）至6500日圓（318港元）。

市場憂影響訪日遊客人數

這次燃油附加費的調整將適用於5月1日至6月30日出售的機票。市場擔心，調漲燃油附加費可能影響日本黃金週連假的海外旅遊需求，以及訪日外國旅客人數。

另外，由於燃料費持續攀升與司機薪酬調整，東京地區計程車費率周一（20日）起正式上調，涵蓋東京23區、武藏野市與三鷹市。

東京計程相隔3年半再加價

今次調整整體漲幅約達1成，也是東京23區相隔約3年半再度上調車資。

最新規定指出，基本起跳價500日圓維持不變，但普通車的起跳距離上限，從原本的1.096公里縮短為1.0公里；此外，加價計算方式也有所變動，從過去每255米加收100日圓，改為每232米即加收100日圓。