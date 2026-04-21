John Ternus接掌蘋果︱硬件工程師出身深受Steve Jobs影響 未來產品將現巨變？

美國蘋果公司將由負責硬件工程的高級副總裁特努斯（John Ternus）接任行政總裁，9月1日起接替庫克（Tim Cook）的職位，而現任行政總裁庫克將轉任董事會執行主席。美國媒體報道，特努斯性格溫和，近似庫克，屬團隊型領袖，不像已故共同創辦人喬布斯（Steve Jobs）會對員工高聲發怒。外界更關注，在國際環境變化與人工智能（AI）浪潮下，特努斯未來能否讓蘋果「再次偉大」。



特納斯將於9月1日接替庫克。富比士雜誌 (Forbes) 指出，這個安排堪稱完美，因為蘋果每年最重要的9月發表會將由特納斯親自領軍。硬件工程師出身的特納斯被指未來將重心放在裝置而非純軟體的理念，被認為比前任執行長庫克更接近賈伯斯，故其未來對蘋果產品方向有著極大影響。

《路透》指出，早年職涯開始，特納斯便在喬布斯麾下磨練，其中深受喬布斯名言「要從消費者體驗出發，再反推技術，而非反其道而行」影響。

接任執行長後，特納斯承諾將延續「半個世紀以來定義這個特別之地（蘋果）的價值觀與願景」。所以在AI熱潮下，如何在堅守傳統與擁抱未來之間找到平衡絕對是特納斯所面對的巨大挑戰。

美媒形容性格溫和

這是蘋果自現年65歲的庫克2011年接替喬布斯掌舵以來首次行政總裁交接，特努斯將成為蘋果第8任行政總裁，將面對國際政治與全球供應鏈形勢已截然不同的挑戰。

相關新聞：蘋果宣布行政總截庫克將卸任 John Ternus 9月起接棒

特努斯是蘋果資深老將。路透社

特努斯出身硬件工程師。美聯社

庫克將轉任執行主席。法新社

庫克曾到訪白宮。法新社

蘋果在庫克執掌下市值增長約24倍，20日收市市值4萬億美元（31.2萬億港元）。在將近15年任期內，商學院出身的庫克帶領蘋果進軍穿戴式科技領域，推出Apple Watch、AirPods以及2024年上市但市場反應不佳的虛擬實境頭戴裝置Vision Pro。

較庫克年輕15歲

50歲的特努斯比庫克年輕約15歲。他在賓州大學（University of Pennsylvania）取得機械工程學位，畢業4年後加入蘋果公司，長期擔任蘋果硬件主管。

特努斯在公司已25年，各式產品都有他的足跡，參與iPad、Mac、AirPods及最重要的iPhone設計，期間重大表現之一是與矽谷團隊研發取代Intel（英特爾）的更高效能晶片，於2020年完成計畫並推升Mac的銷量。

提升Mac電腦市佔率

近年來，特努斯也負責多項產品創新與改版，包括推出iPhone Air，被視為自2017年以來最大幅度的iPhone設計變革；此外，他也參與開發如MacBook Neo等產品，並在提升Mac電腦市佔方面扮演重要角色。

《華爾街日報》形容特努斯和藹可親，性格接近庫克，熟悉蘋果內部的政治手腕，長期被視為庫克的接班人。

不過，在庫克接掌期間，欠缺令消費者耳目一新的產品與服務，自駕車與實境眼罩Vision Pro等都未見突破，近期人工智能飛速發展，蘋果表現未見突出，都是特努斯上任後的嚴峻挑戰。

呼聲最高蘋果接班人

《紐約時報》一月曾報道，特努斯是呼聲最高的蘋果接班人，若接任，年紀和庫克擔任行政總裁時相同。特努斯出了名專注細節，對所有產品與供應鏈均瞭若指掌。他與庫克都是個性溫和的團隊型領袖，有能力駕馭全球最大規模之一的科技公司。

但蘋果的前任與現任員工質疑，特努斯能否像庫克讓蘋果的未來更能預期與漸進式發展，或像喬有斯願意承擔風險、開發未來產品，打下成功基礎。

機械工程師背景 蘋果資深老將

紐時指出，特努斯是蘋果高層團隊最年輕的成員，也是首名長期投身硬件開發的管理者，他與其他競爭者不同，專注產品與全球供應鏈營運。

6名知情人士指出，特努斯甚少接觸矽谷之外的政策議題與政治責任等事務。

庫克成功把產品帶進世界各個角落

而庫克則經歷奧巴馬、拜登與特朗普時代，猶如可信賴的品牌使節，成功把蘋果產品帶進世界各個角落；在中美長期競爭中，維繫產品在中國組裝銷售並部分遷往其他地區。

庫克1998年加入蘋果公司，2011年出任行政總裁，接替不久後病逝的公司聯合創始人喬布斯。特努斯則於2001年加入蘋果公司產品設計團隊，2013年成為負責硬件工程的副總裁，2021年成為負責硬件工程的高級副總裁。