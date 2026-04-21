日本陸上自衛隊︱大分縣訓練場彈藥爆炸 最少3死1傷

日本放送協會（NHK）報道，周二（21日）上午，大分縣陸上自衛隊訓練場發生彈藥爆炸事故，造成數名士兵受傷。防衛省最新宣布，事故造成3人死亡，1人受傷。



據報道，日本防衛省官員稱，事件發生在陸上自衛隊位於大分縣「日出生台演習場」進行訓練時發生。訓練是由一個坦克部隊進行的。陸上自衛隊正在調查涉事士兵的狀況、爆炸原因以及其他細節，並從對該地區擁有管轄權的西部軍本部派出人員進行調查。

同是與美軍進行演習場地

週邊市政當局的網站顯示，射擊練習定於 21 日在訓練場舉行。

日出生台演習場是日本陸上自衛隊的訓練場，橫跨大分縣由布市、九重町和楠町。除了既是陸上自衛隊的訓練場地，也是與美軍進行聯合訓練演習的場地。

該訓練場總面積約4,900公頃，相當於約1,400個東京巨蛋，是日本西部最大的訓練場。訓練場也會舉行實彈演習，包括美軍在日本進行的演習以及使用魚鷹運輸機進行的飛行訓練。