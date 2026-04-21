東京羽田機場系統故障 逾萬人受影響 安檢區一度塞爆

東京羽田機場航空管制系統周二（21日）清晨發生故障，造成日本國內線多班航班取消及延誤，影響逾萬名旅客行程。系統其後雖已恢復，但安檢區僅放行中午12時以前起飛的航班旅客，現場一度有大批人潮等待辦理登機。

國土交通省東京空港事務所表示，當地時間21日上午7時15分起，羽田機場航班升降大量延誤。航管系統於7時半已經正常，但已造成往返羽田機場的航班嚴重延誤。至上午9時，仍有部分航班無法辦理登機。

東京羽田機場系統大當機，一度塞爆人潮。美聯社

東京羽田機場的空中交通管制系統21日早晨發生故障，導致逾百航班取消或延誤。美聯社

事件導致逾萬旅客受影響。美聯社

日本航空（JAL）表示，有12航班取消，另約40航班延誤。法新社

一度顯示「登機程序暫停」訊息

機場安檢區電子螢幕一度顯示「登機程序暫停」訊息，令安檢區擠滿了等待安檢的旅客。第2航廈安檢開放10時前起飛的旅客入內，中午12時之後的旅客則暫停登機手續，令現場大批人潮等待辦理登機。

全日空（ANA）表示，有12班國內線航班取消、影響約2100人；其餘為班機延後起飛。日本航空（JAL）表示，航管系統於上午6時半發生故障，上午9時左右有12航班取消，影響2415人，另約40航班延誤，影響約5000旅客。預估接下來航班還會混亂一段時間。

逾百航班延誤或取消

據羽田機場官網公告，截至當地時間上午9時，羽田機場已有133國內線航班、17國際線航班延誤或取消。日本國內線航班中，往返北海道、九州受影響的航班數最多。

羽田機場已呼籲旅客與航空公司確認航班最新動態，旅客也可於羽田機場官網查詢航班延誤、取消情形。