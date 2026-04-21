涉連串醜聞受調查 美勞工部長查韋斯-德雷默離職

美國白宮通訊主任張振熙周一（20日）宣布，勞工部長查韋斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer）將離職，前往私營部門工作。查韋斯-德雷默最近涉及連串醜聞，成為總統特朗普去年上任以來第3名離職的內閣成員。

張振熙在一份聲明中說：「查韋斯.德雷默將離開政府，前往私營部門任職，現任勞工部副部長桑德林將擔任代理勞工部長。」

查韋斯-德雷默成為2個多月來第3名離職的特朗普內閣成員。法新社

查韋斯-德雷默因不當行為受到勞工部內部監管部門調查。路透社

第3名離職特朗普閣員

查韋斯-德雷默成為2個多月來第3名離職的特朗普內閣成員。上月，諾姆（Kristi Noem）被解除國土安全部長職務，司法部長邦迪（Pam Bondi）4月初也被解職。

多家美國媒體從1月起報道，查韋斯-德雷默正因不當行為受到勞工部內部監管部門調查。她被舉報和指控濫用職權、公款私用，包括與下屬有不正當關係、在工作時間飲酒、將私人旅行偽裝成出差、指派勞工部員工處理其家庭事務。

曾與下屬傳婚外情

據《紐約時報》16日報道，隨著調查深入，已有至少4名勞工部官員被迫離職，其中包括查韋斯-德雷默的辦公室主任、副主任，以及一名被指控與她有婚外情的安全團隊成員。

另有年輕女性員工指控查韋斯-德雷默的丈夫肖恩去年底在勞工部辦公室工作時，對她們施加不受歡迎的性接觸。