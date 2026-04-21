Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 穆傑塔巴重申3項基本立場 伊朗議長警告將在戰場打新牌

即時國際
更新時間：09:08 2026-04-21 HKT
發佈時間：09:08 2026-04-21 HKT

伊朗最高領袖穆傑塔巴周一（20日）重申包括要求戰爭賠償在內的3項基本立場，強調將維護國家權益。伊朗國會議長卡利巴夫則警告，如果與美國和以色列戰火重燃，德黑蘭將在戰場上「打出新牌」。

停火期22日屆滿

美國總統特朗普較早前稱，美伊兩周停火期將於美東時間22日晚屆滿，副總統萬斯將前往巴基斯坦，新一輪談判定於周二（21日）開始。伊朗外交部則發表聲明說，伊方將綜合評估各方面因素，決定下一步行動方向。據伊朗媒體報道，伊方不參加新一輪談判的決定尚未改變。

相關新聞：
伊朗局勢｜特朗普：「極不可能」延長停火時限 美伊據報周三伊斯蘭堡會談

德黑蘭市面上巨型的穆傑塔巴肖像。路透社
德黑蘭市面上巨型的穆傑塔巴肖像。路透社
伊朗議長卡利巴夫警告將在戰場打新牌。路透社
伊朗議長卡利巴夫警告將在戰場打新牌。路透社
卡利巴夫（右二）較早前率團前往伊斯蘭堡，與美方談判。路透社
卡利巴夫（右二）較早前率團前往伊斯蘭堡，與美方談判。路透社

而《紐約時報》引述2名伊朗官員報道，伊朗代表團計劃周二前往伊斯蘭堡，與美國進行談判。如果萬斯出席談判，伊朗國會議長卡利巴夫也將出席。

要求戰爭賠償

穆傑塔巴的官方社媒賬號周一則發消息說，伊朗將追究對其發動襲擊的責任方並要求賠償戰事造成的損失；推動霍爾木茲海峽的管理進入新階段；同時絕不放棄其正當權利，並將本地區所有「抵抗陣線」視為統一整體。

本月9日，穆傑塔巴就前任最高領袖哈梅內伊殉難40天和當前戰事等議題發表書面講話，提出以上3點主張。

斥美圖變談判桌為「投降桌」

國會議長卡利巴夫周二（21日）凌晨在社交平台X發文表示，美國總統特朗普試圖通過封鎖和違反停火協議，將談判桌變成「投降桌」或為再度煽動戰爭尋找藉口，但伊朗絕不接受脅迫。

卡利巴夫在社交平台X發文說：「我們不接受在威脅陰影下談判，過去兩周我們一直準備在戰場上亮出新牌。」

將綜合評估 決定下一步動向

而伊朗外交部發聲明說，外長阿拉格齊周一與巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話，表示伊朗將綜合評估各方面因素，決定下一步行動方向。

阿拉格齊對巴基斯坦在停火談判中發揮調解作用表達讚賞。他同時指出，美國持續挑釁和違反停火協議的行為，尤其是針對伊朗商船的威脅和行動，以及前後矛盾的立場及威脅性言論，是推動外交進程的主要障礙。

聲明說，阿拉格齊和達爾強調，將繼續保持溝通與磋商，以促進地區和平與穩定。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
15小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！ 1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
21小時前
前女警自爆雲南潑水節執勤遭水槍射私處，還被潑過熱水。
00:34
雲南潑水節︱前女警自爆執勤遭水槍射私處 還被潑過熱水｜有片
即時中國
2026-04-20 10:00 HKT
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
影視圈
12小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
影視圈
2026-04-20 10:00 HKT
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
01:42
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
即時國際
14小時前
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
01:02
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
影視圈
17小時前
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
生活百科
19小時前