高市早苗以首相名義 向靖國神社供奉祭品 傳顧慮中韓反應未參拜

日本首相高市早苗周二（21日）以內閣總理大臣名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為「真榊」的祭品。日媒早前引述知情人士報道，考慮到日本和中國、南韓之間的關係，首相高市早苗擬不在春季例大祭期間進行參拜。

周二是靖國神社春祭首日，這是高市就任首相後，首度迎接靖國神社的例大祭。根據《時事通信社》與日本放送協會（NHK）等日媒報道，據信高市今次選擇不參拜是考量到北京當局對她的「台灣有事」言論反彈升高，加上日韓關係正透過領袖間的「穿梭外交」改善，因此有所顧慮。

高市早苗向靖國神社供奉祭品。路透社

圖為2014年，時任自民黨政策會長的高市早苗（左二）參拜靖國神社。路透社

周二是靖國神社春祭首日。靖國神社官網

任首相前幾乎每年參拜

日本政界人士參拜靖國神社，往往會引發中國、南韓的強烈不滿和抗議。高市過去在擔任總務大臣等內閣職務期間，幾乎每年都會在春、秋季的例大祭及8月15日的「終戰日」參拜靖國神社。但她去年當選自民黨總裁後，未有在秋祭參拜神社，而是以自民黨總裁身份自費供奉「玉串料」（祭祀費）。她當時回應會否參拜靖國神社時稱，靖國神社是紀念戰爭死難者的設施，怎樣紀念戰爭死難者及祈求和平，會在適當時候決定。

靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，引發日本國內眾多愛好和平人士和國際社會強烈反對。

安倍參拜曾招美國外交譴責

自2013年以來，日本首相未曾參拜此神社，但高市的前任石破茂與岸田文雄曾定期為春秋兩季祭獻上供品。

每年，數十位國會議員在節慶期間及8月日皇宣布日本投降的周年紀念日期間前往參拜。

前首相安倍晉三於2013年參拜該神社，激起中國與南韓的憤怒，並遭到親密盟友美國罕見的外交譴責。