伊朗局勢｜以色列士兵黎巴嫩南部搗毀耶穌像惹憤慨 內塔尼亞胡：震驚難過

網上近日瘋傳一名以色列國防軍（IDF）士兵在黎巴嫩南部砸毀耶穌雕像的畫面，引發國際輿論及基督教社群強烈憤慨。以色列軍方周一證實影像屬實，已揪出涉事士兵並展開調查。總理內塔尼亞胡及外長薩爾相繼發表聲明，嚴詞譴責該行為「可恥」且違背國家價值觀，並向受傷害的基督徒致歉。

以軍承諾協助修復雕像

涉事地點為黎巴嫩南部基督徒村莊德貝爾（Debel），距離以色列邊境僅約五公里。該村隸屬黎巴嫩最大的東儀天主教會——馬龍派（Maronite Church）。周日開始，一張身穿以軍制服士兵搗毀耶穌像的照片在網絡迅速流傳。從另一支影片可見，被砸毀的耶穌像兩手前臂斷開，散落兩旁，十字架亦斷開兩截。

以軍周日晚間確認影像真實性，並於周一宣布已鎖定該名士兵。總理內塔尼亞胡在社交平台X發文，對事件表示「震驚與難過」，強調軍方正進行刑事調查，將對肇事者採取嚴厲的紀律處分。外交部長薩爾亦斥責該行為「嚴重且可恥」，直言此舉與以色列價值觀背道而馳，並向感到被冒犯的基督徒深表歉意。

除政界外，猶太社群領袖亦紛紛開火。奧爾托拉石（Ohr Torah Stone）教育網絡主席布蘭德拉比（Dr. Kenneth Brander）指出，此等褻瀆行為違反了猶太教尊重所有信仰的教義。聖地基督教論壇協調員阿布納薩爾（Wadi Abunassar）則直言，面對此類侵犯行為「無法保持沉默」，必須將肇事者繩之以法。

以軍發言人肖沙尼（Nadav Shoshani）中校強調，該士兵的行為完全不符部隊期望，北方司令部正按指揮鏈嚴肅處理。為平息爭議，以軍承諾除了會對相關責任人採取適當措施外，亦將協助當地社區將耶穌雕像復位並進行修復。

黎巴嫩是中東基督教人口比例最高的國家之一，基督徒約佔總人口四成六，其中馬龍派在當地具高度政治與社會影響力。