伊朗局勢｜伊軍艦遭美魚雷擊沉逾80死 倖存者憶恐怖時刻：他們想殺光所有人

上月在印度洋遭美軍潛艇襲擊沉沒的伊朗軍艦「德納號」（IRIS Dena），一名倖存船員現身說法，披露導致逾80多名同袍罹難的慘劇細節。他控訴美軍在非作戰水域且毫無預警下發動襲擊，且從攻擊位置推斷，該次攻擊旨在置全船人員於死地。

指遭首枚魚雷擊中後無人傷亡

倖存水兵莫梅內（Hamed Momeneh）是該艦32名獲救者之一。他接受伊朗媒體訪問時憶述，事發於上月四日凌晨約三時至三時半，當時「德納號」正航行至斯里蘭卡加勒（Galle）西北約四十海里處。他指控：「襲擊完全違反國際海事法，當時並非作戰區域，我們亦未收到任何警告，攻擊是由一艘潛艇發動的。」

莫梅內透露，當美軍潛艇發射第一枚MK-48型魚雷時，艦上全體成員均在崗位守候，幸運地首輪打擊並未造成傷亡。然而，他質疑美軍的動機：「如果他們的目標只是損毀軍艦，大可以攻擊其他部位。他們的首要目標是要殺死所有船員。」他強調，當時沒有任何船員選擇棄船，「對我們而言，德納號就像伊朗的領土，離開是沒有意義的，每個人都堅守陣地直到最後。」

苦守21小時被逼跳船

據悉，船員在受襲後一直留在艦上嘗試自救，直至當晚十一時，因船身嚴重損毀才被迫跳海，並嘗試游向斯里蘭卡海岸。事件發生前，「德納號」剛參加完印度海軍舉行的「米蘭」（MILAN）年度海上聯合演習，正從印度東部港口啟程返回伊朗。從美國防部事後在社交平台發布的影片可見，當魚雷擊中伊朗軍艦時，甲板上驟然起火，海面上擊起巨大浪花。這是自第二次世界大戰以來，美軍罕有在實戰中出動魚雷擊沉任務美軍暫未就指控置評

是次襲擊造成慘重傷亡，事後搜救人員共尋獲八十七具遺體，另有三十二人獲救。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）及伊朗駐外使館均轉載了這段生還者的控訴，藉此抨擊美軍暴行。目前美伊兩國因地區戰火導致關係極度緊張，美國軍方暫未對這名水手的指控作出回應。