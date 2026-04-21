伊朗局勢｜特朗普：「極不可能」延長停火時限 美伊據報周三伊斯蘭堡會談

美伊兩國就結束戰事的談判進入最後倒數，雙方代表團據報將於當地時間周三在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行會談。與此同時，美國總統特朗普周一展現硬派立場，表明「極不可能」延長即將於華盛頓時間周三晚屆滿的停火協議，更發出嚴厲警告，指若協議到期仍未達成共識，戰火將即時重燃，「炸彈就會爆炸」。

伊議長或親赴伊斯蘭堡

綜合《紐約時報》及CNN報道，兩位熟悉計劃的伊朗高級官員透露，伊朗代表團計劃於周二出發前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡，準備與美方展開會談。消息指，今次談判規格頗高，若美國副總統萬斯（JD Vance）出席，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）亦將現身對等談判。特朗普稍早前表示，萬斯將於數小時钇抵達伊斯蘭堡。

CNN引述知情人士稱，美伊會談擬於週三舉行。

儘管兩國緊張局勢稍見緩和，特朗普的言論仍充滿火藥味。他在接受PBS訪問時直言，對延長停火協議不感興趣，並強調在正式簽署最終協議前，絕不會全面開放霍爾木茲海峽。對於即將舉行的伊斯蘭堡會談，特朗普雖表示願意參加，但語帶保留稱「認為沒有必要」，更對伊朗會否如期出席表現得不在乎，「他們理應出現。我們會看看他們是否會到，如果沒到也沒關係。」

特朗普：一旦停火協議到期 「就會有大量炸彈爆炸」

特朗普又稱，「極不可能」延長與伊朗的停火協議，而一旦停火協議到期，「那麼就會有大量炸彈爆炸」，暗示會馬上向伊朗發動襲擊。

被問及對此次談判有何期望時，特朗普表示：「非常簡單，伊朗絕對不能擁有核武器。」

另外，特朗普在社交媒體發文，反駁有關他「被以色列拉下水」才對伊開戰的說法。他聲稱，開戰主因是2024年10月7日的事件，以及他一貫堅持「伊朗絕不能擁有核武器」的立場。他更意有所指地表示，如果伊朗新領導層（政權更迭）足夠明智，伊朗原本可以擁有偉大而繁榮的未來，並預言伊朗的最終結果將會「令人驚歎」。