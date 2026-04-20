日本東北7.7級地震︱兩次上修震級 去年12月青森7.5地震後首發「後發提醒資訊」

日本東北三陸外海今（20）日下午發生強烈地震，日本氣象廳連續兩次修正規至7.7，並於晚間發布「後發地震提醒資訊」，警告後續「發生巨大地震的可能性升高」。

日本共同社、NHK報道，日本氣象廳晚間表示，在重新仔細檢視資料後，已將地震規模從7.5再上修至7.7，震央深度從原先的10公里更新為19公里，並將地震發生時間從下午4時53分更新為下午4時52分。

修訂震源深度為19公里

氣象廳於後召開記者會發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，警告後續「發生巨大地震的可能性升高」，要求北海道、東北及關東共7縣、182個市町村採取防災應對措施。

有鑑於千島海溝及日本海溝周邊地區發生大地震的可能性比平日還高，日本政府及氣象廳呼籲民眾遵循政府發布的資訊，採取防災應對措施。

此次發布「後發地震提醒資訊」，是去（2025）年12月青森縣東部外海發生7.5地震以來，首度發布此類警報。

「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，指的是從北海道至岩手縣外海的「千島海溝」與「日本海溝」及其周邊區域，發生7級左右地震時，為提醒民眾注意後續可能發生的大地震而發布的資訊。

「後發地震提醒資訊」維持一周

發布「後發地震提醒資訊」的條件是，北海道根室外海至東北三陸外海的巨型地震假設震源區，以及該區域外側發生規模7以上地震時才會發布。

當發布「後發地震提醒資訊」，民眾應確認避難場所及移動路線，準備好可隨時攜帶的緊急避難包以利於立即逃生，並固定家具以防傾倒，同時檢查食品、飲用水、衛生用品等儲備物資，確認平時防災準備是否完善，發布此資訊並非指示民眾立即避難，發布期間將維持一周。

提醒民眾隨時帶避難包逃生

日本政府強調，當發布「後發地震提醒資訊」，「也不一定意味著會發生大地震」，根據全球案例，在發生規模7地震後，引發規模8大地震的機率約為百分之一，發生規模9地震的機率更低。氣象廳也已將所有海嘯警報下調為海嘯注意報，但仍呼籲民眾遠離沿岸和河邊。