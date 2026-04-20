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日本東北7.7級地震︱高市早苗促海嘯預警地區居民 「撤離到安全地方」

即時國際
更新時間：16:58 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:58 2026-04-20 HKT

日本東北海域周一發生7.7級地震，當局向多區發出海嘯警告。

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首相高市早苗於當地時間下午5時後發表講話，敦促海嘯預警地區的居民「立即撤離到地勢較高的地方、避難建築物或其他安全地點」。她表示，目前人員傷亡和財產損失的程度「仍在確認中」。

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中國駐札幌總領館提醒國民安全

地震發生過後，中國駐日本札幌總領館今日（20日）提醒領區內中國公民，特別是青森縣、岩手縣、北海道太平洋沿岸地區中國公民，通過官方渠道及時了解地震最新情況，遵循當地政府發布的避難指令，做好應急避難，遠離海邊，確保人身安全。注意海嘯可能會反復來襲，不要因為取東西或觀察情況等靠近海岸。

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