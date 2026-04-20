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日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片

即時國際
更新時間：20:20 2026-04-20 HKT
發佈時間：20:20 2026-04-20 HKT

日本氣象廳（JMA）警示，東北海域於當地時間下午4時53分發生7.4級地震，當局發布海嘯警告，其中岩手縣及北海道中部太平洋沿屽將出現3米高海嘯，要求民眾立即撤離。當局初時錄得是次地震為7.4級，隨後先修正至7.5級，隨後再修正至7.7級。

日本氣象廳於地震過後舉行記者會，提醒受地震影響區域民眾在未來一周左右時間內，特別是未來2到3天內，警惕發生同等規模地震的風險，同時呼籲當地民眾繼續採取避難措施，直至海嘯警報和海嘯注意報解除。

相關新聞：日本東北7.7級地震︱兩次上修震級 去年12月青森7.5地震後首發「後發提醒資訊」

來源網址 : 日本東北77級地震兩次上修震級-去年12月青森75地震後首發後發提醒資訊 | 星島頭條
https://www.stheadline.com/realtime-world/3564038/

截至當地下午5時30分左右，岩手縣、青森縣、北海道三地警方暫未確認到因地震造成損害的信息。

對日本北部發出超級地震警告

綜合日媒報道，氣象廳亦對日本北部發出8.0級或超級地震（mega-quake）警告，指出沿太平洋兩條深海海溝發生超級地震的可能性有所增加。 警告涵蓋從北海道到千葉的182個市鎮。

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日本氣象廳於地震當刻發出的海嘯警報如下：
岩手縣（預計浪高3米）
北海道中部太平洋沿岸（預計浪高3米）
青森県太平洋沿岸（預計浪高3米）
請立即撤離。

岩手久慈港現80厘米海嘯

到了當地時間，岩手・久慈港5時34分出現80厘米海嘯；宮古港5時22分則出現40厘米海嘯；青森的八戸港6時4分現30厘米海嘯。

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岩手縣超市貨架劇烈搖晃

地震過後，有身在青森弘前的網民則指，「在藥妝店感受到了貨架在晃」。

有身岩手縣超市的網民發布影片，地震時，貨架上的可樂劇烈搖晃，惟顧客似乎未有太緊張，如常購物。

日本氣象廳消息稱，青森以東近海和岩手近海已觀測到海嘯。

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