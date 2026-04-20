日本東北7.5級地震︱岩手縣發3米高海嘯警報 超市貨架汽水狂搖︱有片

日本氣象廳警示，東北海域於當地時間下午4時53分發生7.4級地震，當局發布海嘯警告，其中岩手縣及北海道中部太平洋沿屽將出現3米高海嘯，要求民眾立即撤離。當局初時錄得是次地震為7.4級，隨後修正為7.5級。

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日本氣象廳海嘯警報如下：

岩手縣（預計浪高3米）

北海道中部太平洋沿岸（預計浪高3米）

青森県太平洋沿岸（預計浪高3米）

請立即撤離。

岩手久慈港現80厘米海嘯

到了當地時間，岩手・久慈港5時34分出現80厘米海嘯；宮古港5時22分則出現40厘米海嘯；青森的八戸港6時4分現30厘米海嘯。

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岩手縣超市貨架劇烈搖晃

地震過後，有身在青森弘前的網民則指，「在藥妝店感受到了貨架在晃」。



有身岩手縣超市的網民發布影片，地震時，貨架上的可樂劇烈搖晃，惟顧客似乎未有太緊張，如常購物。



日本氣象廳消息稱，青森以東近海和岩手近海已觀測到海嘯。