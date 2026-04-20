日本東北7.5級地震︱岩手縣發3米高海嘯警報 超市貨架汽水狂搖︱有片
更新時間：16:03 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:21 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:21 2026-04-20 HKT
日本氣象廳警示，東北海域於當地時間下午4時53分發生7.4級地震，當局發布海嘯警告，其中岩手縣及北海道中部太平洋沿屽將出現3米高海嘯，要求民眾立即撤離。當局初時錄得是次地震為7.4級，隨後修正為7.5級。
相關新聞：日本東北7.5級地震︱網民指東京狂搖近3分鐘 人氣商場ADA LAB魚缸現「驚濤駭浪」︱有片
日本氣象廳海嘯警報如下：
岩手縣（預計浪高3米）
北海道中部太平洋沿岸（預計浪高3米）
青森県太平洋沿岸（預計浪高3米）
請立即撤離。
岩手久慈港現80厘米海嘯
到了當地時間，岩手・久慈港5時34分出現80厘米海嘯；宮古港5時22分則出現40厘米海嘯；青森的八戸港6時4分現30厘米海嘯。
相關新聞：日本東北7.5級地震︱高市早苗促海嘯預警地區居民 「撤離到安全地方」
岩手縣超市貨架劇烈搖晃
地震過後，有身在青森弘前的網民則指，「在藥妝店感受到了貨架在晃」。
有身岩手縣超市的網民發布影片，地震時，貨架上的可樂劇烈搖晃，惟顧客似乎未有太緊張，如常購物。
日本氣象廳消息稱，青森以東近海和岩手近海已觀測到海嘯。
最Hit
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
2026-04-19 13:19 HKT
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
2026-04-19 10:00 HKT
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
2026-04-18 17:01 HKT