涉助德黑蘭向蘇丹走私軍火 伊朗女子洛杉磯被捕
更新時間：14:22 2026-04-20 HKT
發佈時間：14:22 2026-04-20 HKT
發佈時間：14:22 2026-04-20 HKT
一名伊朗籍女子涉嫌協助伊朗向非洲蘇丹運送武器，當中包括無人機、炸彈、炸彈引信和數百萬發彈藥，上周六（18日）晚於美國洛杉磯國際機場被捕。預計周一出庭，一旦罪名成立，最高可被判處20年監禁。
被捕伊朗女子是44歲的馬菲（Shamim Mafi），於2016年取得美國合法永久居留權，目前在洛杉磯郊區伍伍德蘭希爾斯（Woodland Hills）定居。她被指和同謀在阿曼經營阿特拉斯國際商業公司（Atlas International Business）販售軍火，去年入帳逾700萬美元（約5466萬港元）。
一旦罪成 最高恐囚20年
美國檢察官埃賽利（Bill Essayli）在社交平台X發文指出，馬菲被控斡旋向蘇丹國防部出售5.5萬枚炸彈引信。貼文附上照片，一張內容看似馬菲在機場被捕情況；一張馬菲的大頭照，以及一張大捆現鈔的照片。
檢方指出，馬菲協助伊朗向蘇丹走私無人機、炸彈、引信和數百萬發子彈，例如在1筆5.5萬個引信的交易中，馬菲向伊朗伊斯蘭革命衛隊提交意向書，為蘇丹的軍購做準備。
蘇丹的內戰已持續4年之久，陷入了糧食供應不足、數百萬人流離失所的人道危機。
聯合國多次呼籲外國勢力別再助長蘇丹戰火，但未點名是哪些國家。
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