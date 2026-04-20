京都遇害11歲男童 曾向同學透露討厭繼父 嫌犯曾手機搜尋「如何棄屍」

日本京都府南丹市園部町11歲小學生安達結希，3月23日離奇失蹤後於4月13日尋獲遺體，37歲繼父安達優季已承認殺人棄屍，目前傳出結希生前曾向同學聲稱自己很討厭繼父。另外，日媒報道，安達優季在學校打電話來通知他兒子失蹤前，曾向人透露「孩子沒了」，令人不寒而慄。

據《共同社》引述園部小學消息人士透露，每當有同學提起結希的繼父時，他都會顯露出抗拒的情緒，並希望同學不要說出繼父的名字，部分學生家長也知道這種情況。

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安達優季承認先把兒子載到學校後，又開車前往他處殺害。日本警方）

安達結希遭繼父殺害棄屍X@Matthew1561979

日本警方在山區搜索超過三周，終於找到安達結希遺體。路透社

警指未收到家暴或虐待通報

京都府警方表示，先前從未收到結希遭受家暴或虐待的通報，目前正在持續調查其家庭情況。據了解，結希於3月23日早上在家中吃早餐時確認還活著，但由繼父開車載他上學後失蹤。

綜合日媒報道，結希當天上學途中失蹤，直到中午前都沒有出現，校方於是打電話給母親通知「孩子沒上學」，安達優季立刻打110報警，並告訴警方，自己親自送小孩上學，不過要去接他的時候，卻被告知孩子沒有到校。

繼父報警前曾脫口「孩子沒了」

檢警透露，在學校來電之前，安達優季當天曾向親友說「孩子沒了」。而他沒先出門找人就認定小孩失蹤，急忙報警，也明顯有違常理。

之後警方展開長達3星期的大規模搜索，終於在4月13日發現結希遺體，而涉有重嫌的安達優季在警方10小時馬拉松偵訊中坦承殺人棄屍，被捕送辦。

坦承載繼子往別處勒斃

他坦承，當天雖然用車子載小孩去學校，不過其實後來又把他載往別處，將他勒斃。警方研判，下手地點可能在車內或是公廁。

警方分析手機發現，繼父曾在網上搜尋「如何棄屍」，若時間在犯案前，預謀犯罪的可能性則大幅提高，詳細情形仍待進一步調查釐清。

