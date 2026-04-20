京都遇害11歲男童 曾向同學透露討厭繼父 嫌犯曾手機搜尋「如何棄屍」
更新時間：13:52 2026-04-20 HKT
發佈時間：13:52 2026-04-20 HKT
發佈時間：13:52 2026-04-20 HKT
日本京都府南丹市園部町11歲小學生安達結希，3月23日離奇失蹤後於4月13日尋獲遺體，37歲繼父安達優季已承認殺人棄屍，目前傳出結希生前曾向同學聲稱自己很討厭繼父。另外，日媒報道，安達優季在學校打電話來通知他兒子失蹤前，曾向人透露「孩子沒了」，令人不寒而慄。
據《共同社》引述園部小學消息人士透露，每當有同學提起結希的繼父時，他都會顯露出抗拒的情緒，並希望同學不要說出繼父的名字，部分學生家長也知道這種情況。
警指未收到家暴或虐待通報
京都府警方表示，先前從未收到結希遭受家暴或虐待的通報，目前正在持續調查其家庭情況。據了解，結希於3月23日早上在家中吃早餐時確認還活著，但由繼父開車載他上學後失蹤。
綜合日媒報道，結希當天上學途中失蹤，直到中午前都沒有出現，校方於是打電話給母親通知「孩子沒上學」，安達優季立刻打110報警，並告訴警方，自己親自送小孩上學，不過要去接他的時候，卻被告知孩子沒有到校。
繼父報警前曾脫口「孩子沒了」
檢警透露，在學校來電之前，安達優季當天曾向親友說「孩子沒了」。而他沒先出門找人就認定小孩失蹤，急忙報警，也明顯有違常理。
之後警方展開長達3星期的大規模搜索，終於在4月13日發現結希遺體，而涉有重嫌的安達優季在警方10小時馬拉松偵訊中坦承殺人棄屍，被捕送辦。
坦承載繼子往別處勒斃
他坦承，當天雖然用車子載小孩去學校，不過其實後來又把他載往別處，將他勒斃。警方研判，下手地點可能在車內或是公廁。
警方分析手機發現，繼父曾在網上搜尋「如何棄屍」，若時間在犯案前，預謀犯罪的可能性則大幅提高，詳細情形仍待進一步調查釐清。
最Hit
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
2026-04-19 13:19 HKT
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
2026-04-19 10:00 HKT
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
2026-04-18 17:01 HKT