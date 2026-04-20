遊日注意 | 仙台住宅區驚現黑熊 躲藏半天遭麻醉擊斃

日本宮城縣周日（19日）傳出有野熊在仙台市中心附近的住宅區出沒，根據警方與獵友會調查，是一頭體長約1.5米、體重約125公斤的公熊。日媒指出，該頭黑熊在鄰近市政府辦公大樓附近的住宅區游走，原本市政府希望使用捕獸箱進行誘捕，但牠躲入一處公寓內長達14小時左右，最終決定朝牠發射麻醉彈，並就地擊斃。

該頭黑熊自上周六（18日）深夜至周日凌晨，被多人通報在仙台市青葉區木町通一帶現身，並在周日清晨5時多，進入一棟距離仙台市政府僅約600米、仙台車站僅約2公里的公寓用地內躲藏。報道指出，由於該地點屬於人口密集的住宅區，導致驅逐工作一度陷入困難，只能先設置箱型陷阱嘗試誘捕。

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仙台所在的宮城縣緊急發布「熊出沒警報」。仙台市環境部

仙台所在的宮城縣熊隻活動明顯增加。路透社

誘捕不果 就地人道撲殺

為避免民眾受傷，警方與相關部門封鎖周邊道路進行密切監控，同時呼籲附近民眾千萬不要外出。直到當地時間晚上7點半左右，市政府為保護民眾安全，決定依法進行緊急獵殺，委託專業人士朝躲藏在草叢內的熊隻發射2枚麻醉彈，確認熊隻失去行動能力後，派人上前用高壓電擊工具，將其人道撲殺。

現場距離仙台市政府約1公里，附近有市立中學、東北大學醫院及購物中心等設施。

鄰近市中心游走 急發出沒警報

當地民眾表示，公寓周遭大多是店鋪、商業辦公室、醫院、中小學等建築物，不敢相信野生熊隻竟會出現在如此靠近市中心的地區。

事實上，宮城縣單是這個月就收到48宗目睹熊出沒通報，是過去5年平均的1.5倍，顯示熊隻活動明顯增加，也讓宮城縣緊急發布「熊出沒警報」，呼籲民眾外出務必提高警覺，避免凌晨或深夜出門。