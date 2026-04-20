2台灣遊客墜機命喪阿蘇火山 日擬出動無人重機具吊掛遺體

日本九州熊本縣阿蘇市今年1月發生觀光直升機墜入火山口事故，機上2名台灣旅客與1名日本機師至今下落不明，研判已罹難。由於火山口內地形險惡且持續有火山噴發風險，導致搜救任務停擺。最新消息指出，當地相關部門已著手協調，擬動用具遠端操作能力的特殊無人重型機具進入火山口，展開遺體與機體殘骸的回收行動。這宗事故發生後，阿蘇火山口的觀光活動已經暫停，且至今尚無恢復跡象。

事發於1月20日，一架觀光直升機在阿蘇中岳第一火山口內墜毀，機上3人下落不明。當地警方及消防部門2月18日曾利用無人機空拍，在墜毀直升機旁發現3具疑似人影，但基於火山口內高溫、毒氣與崩塌風險，警方當時無奈宣布放棄人員進入搜救，而家屬也同意以救援人員安全為第一優先。

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阿蘇火山口「發現3人」 疑墜毀直升機罹難者

這宗事故發生後，阿蘇火山口的觀光活動已經暫停。美聯社

疑似墜毀直升機機體。熊本縣警察本部

阿蘇火山口附近一架觀光直升機失蹤，縣政府的防災直升機在現場上空搜尋。美聯社

擬委託縣外建築公司回收

據《熊本日日新聞》報道，熊本縣相關部門正考慮委託非熊本縣的建築公司，負責遺體與機體的回收作業。

這家建築公司曾參與2016年熊本地震後南阿蘇村阿蘇大橋周邊的大規模邊坡修復工程，具有操作無人重機的實績，並擅長以遠端方式在高風險地形施工，被視為少數有能力進入火山口處理事故現場的民間團隊之一。

不必深入火山口危險區

透過這項技術，作業員可不必深入火山口危險區，即可完成遺體與機體的清理回收。

由阿蘇山周邊3個市町村、警方與消防等單位組成的阿蘇火山防災會議協議會，周一在阿蘇市開會，討論具體回收方式，以及是否僅限作業人員進入目前仍受管制的火山口周邊區域。