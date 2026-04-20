Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2台灣遊客墜機命喪阿蘇火山 日擬出動無人重機具吊掛遺體

即時國際
更新時間：12:41 2026-04-20 HKT
發佈時間：12:41 2026-04-20 HKT

日本九州熊本縣阿蘇市今年1月發生觀光直升機墜入火山口事故，機上2名台灣旅客與1名日本機師至今下落不明，研判已罹難。由於火山口內地形險惡且持續有火山噴發風險，導致搜救任務停擺。最新消息指出，當地相關部門已著手協調，擬動用具遠端操作能力的特殊無人重型機具進入火山口，展開遺體與機體殘骸的回收行動。這宗事故發生後，阿蘇火山口的觀光活動已經暫停，且至今尚無恢復跡象。

事發於1月20日，一架觀光直升機在阿蘇中岳第一火山口內墜毀，機上3人下落不明。當地警方及消防部門2月18日曾利用無人機空拍，在墜毀直升機旁發現3具疑似人影，但基於火山口內高溫、毒氣與崩塌風險，警方當時無奈宣布放棄人員進入搜救，而家屬也同意以救援人員安全為第一優先。

相關新聞：
阿蘇火山口「發現3人」 疑墜毀直升機罹難者

這宗事故發生後，阿蘇火山口的觀光活動已經暫停。美聯社
這宗事故發生後，阿蘇火山口的觀光活動已經暫停。美聯社
疑似墜毀直升機機體。熊本縣警察本部
疑似墜毀直升機機體。熊本縣警察本部
阿蘇火山口附近一架觀光直升機失蹤，縣政府的防災直升機在現場上空搜尋。美聯社
阿蘇火山口附近一架觀光直升機失蹤，縣政府的防災直升機在現場上空搜尋。美聯社

擬委託縣外建築公司回收

據《熊本日日新聞》報道，熊本縣相關部門正考慮委託非熊本縣的建築公司，負責遺體與機體的回收作業。

這家建築公司曾參與2016年熊本地震後南阿蘇村阿蘇大橋周邊的大規模邊坡修復工程，具有操作無人重機的實績，並擅長以遠端方式在高風險地形施工，被視為少數有能力進入火山口處理事故現場的民間團隊之一。

不必深入火山口危險區

透過這項技術，作業員可不必深入火山口危險區，即可完成遺體與機體的清理回收。

由阿蘇山周邊3個市町村、警方與消防等單位組成的阿蘇火山防災會議協議會，周一在阿蘇市開會，討論具體回收方式，以及是否僅限作業人員進入目前仍受管制的火山口周邊區域。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
4小時前
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
23小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
影視圈
13小時前
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
影視圈
14小時前
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
01:42
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
即時國際
4小時前
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
政情
4小時前
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
即時國際
2小時前