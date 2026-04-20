伊朗局勢 | 伊朗劃定霍爾木茲海峽新航線 未經許可不得通行

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台周日（19日）報道，伊朗革命衛隊海軍已劃定一條從霍爾木茲島以南至拉臘克島以南水域的新航線。報道說，該航線被命名為「拉臘克走廊」，未經革命衛隊海軍許可，不得通行。

另外，伊朗國會土木工程委員會主席雷扎伊科奇表示，伊朗正在起草一套關於管理霍爾木茲海峽的綜合性法律，並即將定稿。根據該法，伊方將禁止與以色列有關的貨物和船隻通過霍爾木茲海峽。

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美軍阿帕奇直升機在霍爾木茲海峽上空巡邏。法新社

霍爾木茲海峽新航線被命名為「拉臘克走廊」。美聯社

伊朗正在起草一套關於管理霍爾木茲海峽的綜合性法律。路透社

新航線命名「拉臘克走廊」

該法規定，未經伊朗最高國家安全委員會許可，敵對國家船隻也不得通過該海峽。曾對伊朗造成損失的國家，在支付賠償前，其船隻也不得通過該海峽。伊朗國會會國家安全和外交政策委員會主席阿齊茲表示，美國必須接受霍爾木茲海峽新秩序。

支付費用才可通行

根據該方案，各國船隻必須以伊朗貨幣里亞爾支付費用才能通過霍爾木茲海峽。其中30%通行費收入將用於加強武裝力量，另外70%用於改善人民生活。

總部位於英國的海事分析公司溫沃德19日發表報告說，過去36小時內，35艘船隻在駛出霍爾木茲海峽途中掉頭折返。