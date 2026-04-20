中東局勢︱也門胡塞武裝警告局勢升級或封曼德海峽

伊朗支持的也門叛軍胡塞武裝上周六警告，如果旨在實現和平的努力持續遭到阻撓，能源戰略要道曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）可能被關閉。

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胡塞武裝高級官員伊齊在社交媒體上敦促美國總統特朗普及其盟友「結束一切阻礙和平的行動和政策」。他還說，如果決定關閉曼德海峽，「任何力量都無法重新將其打開」。

曼德海峽連接紅海和亞丁灣，是連通大西洋、地中海和印度洋的咽喉要道。該海峽處於也門胡塞武裝控制範圍內。美以伊戰事爆發前，約有12%的全球石油運輸通過曼德海峽。另外，伊朗民航局宣布德黑蘭馬什哈德機場的國際客運航班今日恢復。