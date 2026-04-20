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伊朗局勢｜特朗普：伊朗貨船試圖突破封鎖 美軍武力攔截並扣押

即時國際
更新時間：05:35 2026-04-20 HKT
發佈時間：05:35 2026-04-20 HKT

美國總統特朗普表示，美軍在阿曼灣武力攔截並扣押一艘懸掛伊朗國旗的貨船，指該船試圖突破美方在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）一帶實施的海上封鎖。

特朗普在社交平台稱，美國海軍導彈驅逐艦「USS SPRUANCE」曾向該艘名為「TOUSKA」的貨船發出停船警告，但船員拒絕配合，美軍其後向船隻引擎室開火，令其失去行動能力，並由海軍陸戰隊登船控制。他指該船長約900英尺，且因涉及過往「非法活動」而受到美國財政部制裁，目前美方正檢查船上貨物。

美國總統特朗普表示，美軍在阿曼灣武力攔截並扣押一艘懸掛伊朗國旗的貨船。路透社
美國總統特朗普表示，美軍在阿曼灣武力攔截並扣押一艘懸掛伊朗國旗的貨船。路透社

美中央司令部：六小時內多次警告

美軍中央司令部（CENTCOM）證實，在阿拉伯海對一艘懸掛伊朗國旗的貨船採取攔截行動，指該船試圖駛往伊朗港口期間違反美方海上封鎖措施，最終遭美軍開火並扣押。

中央司令部在社交平台表示，美軍在長達六小時內多次發出警告，但涉事貨船未有遵從指示。美國海軍導彈驅逐艦「USS Spruance」其後要求船員撤離引擎室，並以5吋MK 45艦炮向引擎室開火，使船隻失去動力。其後，美國第31遠征海軍陸戰隊登船，並將該船控制，目前仍在美方掌控之中。

伊朗：違反停火的海上海盜行為

不過，伊朗方面說法截然不同。伊朗半官方塔斯尼姆通訊社引述軍方「哈塔姆安比亞」聯合司令部聲明，指責美國在阿曼海水域對伊朗商船發動攻擊，形容行動為「違反停火的海上海盜行為」。聲明證實船隻已被扣押，並稱美軍向船隻開火、癱瘓其航行系統，並派遣部隊登船。

伊朗軍方同時警告，將對美國這次「武裝海盜行為」作出回應，並稱報復行動「很快」會展開。

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