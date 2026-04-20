奧地利HiPP嬰兒食品驗出鼠藥成分 歐洲多國下架產品

歐洲多國爆出嬰兒食品安全風波。知名品牌喜寶（HiPP）稱，旗下一款嬰兒食品不排除產品被外部人為加入有害物質，並警告食用後「可能危及生命」，已即時下架產品。奧地利警方亦證實，在一樽同品牌嬰兒食品內驗出鼠藥成分，當局正展開刑事調查。

捷克及斯洛伐克同驗出有毒物質

路透社報道，奧地利布爾根蘭州警方表示，一名顧客在艾森施塔特周邊地區購入的190克紅蘿蔔薯仔嬰兒食品，送驗後發現含有鼠藥成分。警方指出，涉事樽身底部貼有紅圈標籤，部分產品可能出現封口被開啟、損壞或缺少安全封條，亦有個別產品帶有異常氣味，懷疑遭人刻意破壞。

警方補充，初步化驗顯示，在捷克及斯洛伐克同類被扣查的產品中亦驗出有毒物質，但未有公布進一步細節。當局強調，目前至少有一批受污染產品可能仍在市面流通，並已發出識別指引，提醒市民留意異常包裝特徵。

喜寶回應路透社時證實，涉事產品確實含有鼠藥成分，並指已與零售商合作，立即在奧地利及部分歐洲國家下架所有相關嬰兒食品作預防措施。喜寶德國及其他未涉及調查的市場產品並不受影響。

零售商呼籲顧客切勿食用

奧地利零售商SPAR亦已將相關產品從奧地利、斯洛文尼亞、匈牙利、克羅地亞及意大利北部等地全面下架，並呼籲顧客切勿食用，可退貨退款。

奧地利食品安全部門則提醒家長，如嬰兒曾進食相關產品並出現不適，應立即求醫；如接觸到受影響玻璃樽，亦需徹底清潔雙手。警方強調，案件仍在調查中，暫未排除涉及勒索或蓄意破壞的可能性。