伊朗局勢｜伊媒指第二輪談判消息不實 據報伊朗拒絕參與
更新時間：02:28 2026-04-20 HKT
發佈時間：02:28 2026-04-20 HKT
發佈時間：02:28 2026-04-20 HKT
伊朗媒體報道，伊朗當局指美伊「第二輪談判」消息並不屬實，雙方談判前景仍然不明朗。
美國被指提出「過分要求」
據伊朗伊斯蘭共和國通訊社稱，有關在伊斯蘭堡舉行新一輪美伊會談的消息並不準確，該通訊社在社交平台發布簡短聲明，稱伊朗拒絕參與與美國的第二輪談判。
報道指，美方提出「過分要求」及「不切實際的期望」，同時立場反覆、前後矛盾，並持續實施被伊朗視為違反停火協議的海上封鎖及發出威脅言論，令談判至今未有進展。
美海上封鎖下不會進行談判
伊朗方面又批評，美方釋出所謂第二輪談判消息屬「媒體操弄」，旨在向伊朗施壓。塔斯尼姆通訊社同日報道，伊方強調在美國持續海上封鎖的情況下，談判不會進行。
有美國媒體引述白宮官員稱，美國副總統萬斯（JD Vance）將率團前往伊斯蘭堡，參與新一輪美伊會談。
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