伊朗局勢︱特朗普稱美國代表團將前往巴基斯坦

美國總統特朗普當地時間19日在社交平台發文稱，美國代表團將前往巴基斯坦伊斯蘭堡，「明晚（美東時間20日晚）會到那裡進行談判」。惟伊朗有關方面暫未作出回應。

特朗普在社交平台發帖稱，美方提出「非常公平合理」的協議。「我希望他們接受，因為如果他們不接受，美國將摧毀伊朗的每一個發電廠和每一座橋樑。好說話的日子結束了。」



特朗普稱，伊朗18日在霍爾木茲海峽開火，「其中許多子彈瞄準一艘法國船隻和一艘英國貨輪」，完全違反美伊停火協議。



特朗普還稱，伊朗封鎖霍爾木茲海峽很奇怪，「因為我們的封鎖已經把它封住了。他們無意中在幫我們的忙，而封閉航道讓他們自己每天損失5億美元！美國沒有任何損失」。



伊朗18日稱，因美國「屢次違背承諾」，伊朗恢復控制霍爾木茲海峽船隻通行。一些海事情報公司報告，當天霍爾木茲海峽再次出現船隻遇襲情況。