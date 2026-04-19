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英女王︱官方落實出版傳記 女歷史學家執筆或寫未公開秘聞

即時國際
更新時間：16:15 2026-04-19 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-19 HKT

在位70年的英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）於2022年9月去世。英國王室表示，歷史學家凱依（Anna Keay）將為這名港人最熟悉的王室成員撰寫官方傳記。

法新社報道，根據英國媒體消息，英王查理斯三世（King Charles III）本就屬意由女性來撰寫他母親權威性的生平記述。

凱依以記述1649至1660年間英國史上唯一共和時期的歷史作品聞名，她表示獲此重任是「莫大的榮幸」。

白金漢宮（Buckingham Palace）聲明指出，凱依將獲准查閱女王在王室檔案館內保存的個人及公務文件。凱依也可以訪談王室成員、女王生前摯友以及宮廷工作人員。

凱依表示：「我衷心感謝國王陛下的信任，將這項責任交付給我，並允許我查閱女王的文件。我將竭盡所能，忠實呈現她的一生與貢獻。」報道指，官方王室傳記有時會揭露主人翁生前不為人知的細節。

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