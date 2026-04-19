日本著名拉麵店禁邊食邊玩手機掀熱話 老闆爆導火線：客人店內睇AV

拉麵是日本傳統餐飲文化，惟近日網絡出現一個話題，部分人氣拉麵店為保持餐點品質及提升營運效率，開始推行「用餐時禁止使用手機」的規定。此舉旨在促請顧客專心品嚐食物和加快流轉速度。惟有批評質會過度干預顧客的用餐自由。



集英社報道，埼玉縣春日部市的知名拉麵店「煮干乱舞」，近日在店內張貼告示，訂明「用餐時禁止使用手機」，違者將被要求離店且不獲退款。店主川田雄一解釋，此一嚴格規定的導火線，是今年一月底有顧客在午市繁忙時間，公然一邊用餐一邊觀看色情影片，促使他將原先「請避免分心」的提醒，升級為強制性禁令。

影響「翻枱」頻率

川田雄一表示，此舉並非禁止顧客在用餐前為食物拍照或使用手機，而是反對「邊進食邊使用手機」。他指出，這不僅會減慢用餐節奏，影響餐廳的翻桌率，對於講究口感的細麵而言，用餐時間拉長更會使其風味盡失。



其實，東京高田馬場的名店「博多拉麵Debuchan」，早於2023年已設立類似告示。店主甲斐康太坦言，現時許多年輕人即使結伴前來，亦是各自埋首於手機，完全不顧及店內滿座及門外等候的客人。

張貼告示初時，外界反應很大，甚至有人的確未有光顧，如今滑手機的人亦未有消失，故自己亦已半放棄狀態。

網民反應兩極

他直言，拉麵店屬薄利多銷的經營模式，極度依賴顧客的快速流轉，若因顧客長時間使用手機而影響營運，長遠將對整個產業構成壓力。



隨著相關議題持續發酵，社會上亦出現兩極化的意見。反對者認為「吃一碗拉麵也要被限制，未免小題大做」；支持者則普遍認為，專心用餐是對廚師的基本尊重，而明確的規則有助於維持良好的用餐環境，避免因個別顧客的不當行為影響他人。