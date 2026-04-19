伊朗局勢｜伊朗：周六傍晚起封鎖霍爾木茲 特朗普稱不要「勒索」美國

伊朗指美國「屢次違背承諾」，霍爾木茲將恢復「先前（由伊方封鎖／嚴管）狀態」，並傳出有油輪被攻擊的消息。美國總統特朗普警告伊朗，不能透過關閉霍爾木茲海峽「勒索」美國，並指美方正與伊朗保持「非常好的對話」，但強調任何以封鎖航道作為施壓手段都不可接受。

所有船隻不得離開錨地

美國自14日起對伊朗港口實施封鎖，伊朗表示美國違反停火協議，並已重新加強對霍爾木茲海峽管控，多艘商船亦指收到伊朗海軍警告無法通行，令區內航運局勢進一步緊張。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍部門其後發表聲明稱，由18日傍晚起正式封鎖霍爾木茲海峽，指因美方違反停火承諾、未解除對伊朗港口及船隻的海上封鎖，伊方因此採取行動。聲明警告，所有波斯灣及阿曼海船隻不得離開錨地，並指任何接近海峽的行為將被視為「與敵方合作」，違規船隻將成為攻擊目標。伊朗最高國家安全委員會亦表示，將持續監督及控制海峽交通，直至戰爭結束及地區恢復持久和平。

加利巴夫：霍峽仍處伊朗控制之下

另一方面，伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）透露，在伊斯蘭堡談判期間，伊朗曾就霍爾木茲海峽局勢與美方代表爆發緊張對峙，並曾警告一艘美軍掃雷艦若繼續推進將遭攻擊，最終美方在短時間內要求撤退。他強調伊朗認為霍爾木茲海峽仍處於伊朗控制之下，並批評美國的相關行動是「笨拙且無知」，但指雙方當時在談判壓力下未進一步升級衝突。