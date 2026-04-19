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伊朗局勢｜穆傑塔巴讚揚伊軍勇敢保衛國家 敵人將「慘痛失敗」

即時國際
更新時間：03:44 2026-04-19 HKT
發佈時間：03:44 2026-04-19 HKT

伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）周日發表聲明紀念伊朗「建軍紀念日」，他讚揚伊朗軍隊在近期被強加的戰爭中勇敢保衛國家。

海軍準備讓敵人嚐到失敗

穆傑塔巴表示，伊朗軍隊在面對美國與以色列發動的戰爭時，一直「勇敢守護其所屬的土地、海域與國旗」。他指出，軍隊在強大的宗教與民眾支持下，與其他武裝部隊並肩作戰，並向世界展示對方的「軟弱與屈辱」。

聲明指，伊朗軍隊的無人機如閃電般打擊「美國及猶太復國主義罪犯」，其海軍亦已準備好讓敵人嚐到新的「慘痛失敗」。

穆傑塔巴稱，海軍已準備好讓敵人嚐到新的「慘痛失敗」。路透社
穆傑塔巴稱，海軍已準備好讓敵人嚐到新的「慘痛失敗」。路透社

穆傑塔巴同時向全體軍人、其家屬及伊朗人民致賀，並形容1979年伊斯蘭革命是軍隊歷史的轉折點，結束了由敵對勢力及內部叛徒強加的軟弱時期。他指出，革命後軍隊擺脫巴列維王朝（Pahlavi）體制，回歸人民懷抱。

他又提到，該紀念日同時接近已故革命領袖Ali Khamenei的誕辰，指對方在革命初期致力維護軍隊，反對解散聲音，並推動軍力發展。

穆傑塔巴強調，軍隊發展須加倍努力，相關提升措施將於短期內推出。聲明最後指出，在近期由美以聯盟發動的「40日戰爭」中，伊朗軍隊全力防衛國家，並對區內敵方設施發動多次成功反擊行動；同時軍隊與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）緊密協調，對敵人造成沉重打擊。

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