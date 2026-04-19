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烏克蘭基輔超市挾持槍擊案6死 疑犯被擊斃 案件列恐襲調查

即時國際
更新時間：02:10 2026-04-19 HKT
發佈時間：02:10 2026-04-19 HKT

烏克蘭首都基輔一個住宅區周六發生嚴重槍擊及挾持人質事件，一名男子在街頭向路人開槍後，闖入一間超市挾持人質並拒絕談判，最終被警方特種部隊擊斃。事件共造成至少6人死亡、14人受傷，包括一名12歲男童。

槍手超市內挾持人質

烏克蘭國家安全局表示，案件正以「恐怖主義行為」方向展開調查。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在晚間講話中指出，事件發生於基輔綠樹成蔭的霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi district），疑犯先在街頭無預警近距離開槍，造成多人傷亡，其後進入超市並挾持人質。

澤連斯基稱，事件中4人當場在街頭死亡，一名女子在醫院因重傷不治，另有一名人質被殺。現場影片顯示，多具遺體被救援人員抬離現場，傷者由救護車送院。

談判40分鐘後未能說服投降

警方表示，疑犯其後被國家警察特種部隊突襲行動擊斃。內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）指出，行動前曾與疑犯談判約40分鐘，但未能說服其投降，期間疑犯亦向警員開槍。

58歲疑犯來自莫斯科

克利緬科表示，疑犯持有一支已合法登記的武器，並持有醫療證明獲准使用。總檢察長克拉夫琴科（Ruslan Kravchenko）則指，疑犯為一名58歲、來自莫斯科的男子，並在作案時攜帶自動武器。

澤連斯基補充，疑犯過往有犯罪紀錄，並在持槍外出前曾縱火焚毀其登記住所的公寓。他亦曾在烏東頓涅茨克地區居住一段時間，該地為俄烏戰事主要戰場之一。

當局強調，烏克蘭本地極少發生類似大規模槍擊事件，目前正全面調查案件動機及背景。

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