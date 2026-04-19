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烏克蘭基輔槍擊案至少5死10傷 槍手商店內挾持人質 遭警方擊斃

即時國際
更新時間：02:10 2026-04-19 HKT
發佈時間：02:10 2026-04-19 HKT

烏克蘭周六發生槍擊案，一名男子在首都基輔開槍後，闖入一間超市並挾持人質，最終遭警方特種部隊擊斃，事件造成至少5人死亡、10人受傷。

警特種部隊突入商店擊斃

總統澤連斯基在通訊平台Telegram引述內政部長克利緬科表示，槍擊發生於霍洛西夫斯基（Holosiivskyi）區，事件中共有5人喪生，另有10人送院治理。市長克利欽科則指，其中一名受傷女子其後不治。

克利緬科稱，槍手在拘捕行動中被「擊斃」，警方特種部隊突入其藏身的超市時，對方曾向警員開槍，並一度挾持人質。在強攻前，談判人員曾嘗試與其接觸。

槍手來自莫斯科 住所同日起火

總檢察長克拉夫琴科表示，槍手為一名58歲、來自莫斯科的男子，案發期間其登記住所亦發生火警。他指，事件中有4人在街頭被殺，另1人在超市內遇害，槍手當時持有自動武器。

克拉夫琴科又發布一張照片，顯示超市內有一名倒地男子身上染血，旁邊有一把武器。

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